Universal revela cartazes e bastidores de Wicked 2 com Ariana Grande e Cynthia Erivo

A Universal Pictures revelou nesta quarta-feira (6), os dois primeiros cartazes oficiais de Wicked Parte 2, com foco nas protagonistas Glinda (Ariana Grande) e Elphaba (Cynthia Erivo). A sequência da história das bruxas do Mundo de Oz chega aos cinemas brasileiros em 20 de novembro e ganhou também um vídeo com cenas dos bastidores.

“Acho que isso as torna ainda mais poderosas”, disse Cynthia sobre o novo momento das personagens. “Elas percebem que o que tinham no primeiro filme não volta, e agora seguem caminhos diferentes.”

O diretor Jon M. Chu acrescenta que a continuação é mais emocional, mostrando as consequências de escolhas difíceis. Ariana Grande também comentou: “Vamos ver até onde vai essa amizade há mágoa, perdão… E também a origem do Homem de Lata, do Espantalho e do Leão.”