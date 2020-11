Redação Universal Music disponibiliza CD’s de Ariana Grande, Sam Smith e Justin Bieber

A Universal Music, através de sua loja na internet, disponibiliza nesta sexta-feira (27) as versões físicas dos álbuns de três grandes expoentes do pop internacional atual. São eles: Ariana Grande, Sam Smith e Justin Bieber.

A artista mais ouvida do mundo no Spotify , Ariana Grande , tem disponibilizadas três versões de seu mais novo álbum Positions. Duas versões limitadas e uma versão standard. A cantora ainda detém o título de artista feminina mais ouvida do Spotify, plataforma onde suas canções superam 20 bilhões de streams.

Ariana alcançou este destaque com o lançamento de seu mais recente álbum, Positions, que estreou na primeira posição da Billboard 200 e atualmente figura no quarto lugar. As versões físicas da cantora estão em https://www.umusicstore.com/ariana-grande-positions .

Da discografia de Sam Smith é disponibilizado para pré-venda o mais novo álbum do astro, Love Goes . Vencedor do Grammy, BRIT Awards, Globo de Ouro e Oscar , o astro pop britânico apresentou o novo trabalho com um repertório de 17 músicas , incluindo seis faixas-bônus, alguns singles já lançados pelo artista e canções inéditas.

Para Love Goes , Sam trabalhou com uma lista de colaboradores de peso, incluindo desde Steve Mac (Ed Sheeran, Celine Dion), Shellback/MXM (Robyn, P!NK, Britney Spears), Labrinth, Stargate , além do amigo pessoal Guy Lawrence (Disclosure) e o colaborador de longa data, Jimmy Napes , para selecionar o repertório a partir de uma coleção de canções escritas ao longo dos últimos dois anos, todas expondo individualidade, mas cada uma delas contando uma história diferente.

As versões físicas de Sam Smith estão disponíveis em https://www.umusicstore.com/cd-sam-smith-love-goes-standard-cd-sam-smith-love-goes-standard-1535/p .

O hit Holy , uma colaboração de Justin Bieber e Chance The Rapper ganha versão física do single, que hoje figura na 6ª posição da Billboard Hot 100, Top 20 da parada Global do Spotify, plataforma onde a canção já foi reproduzida mais de 2,4 milhões de vezes.

Holy marca o retorno de Justin Bieber à arena pop meses depois do lançamento de Intentions , single com participação de Quavo, que acaba de ser indicado ao Grammy Awards e recebeu oito Certificados de Platina globais e se tornou a sétima faixa da carreira dele a atingir a primeira posição do chart de músicas pop da Billboard.

Confira o material em formato físico de Justin Bieber disponível em https://www.umusicstore.com/cd-justin-bieber-holy-ft-chance-the-rapper-cd-single-cd-justin-bieber-holy-ft-chance-the-r-1534/p .