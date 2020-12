Calebe Murilo United realiza operao com o Boeing 787-10 em So Paulo

A companhia americana United Airlines realizou hoje, 13, uma operação com o Boeing 787-10 no Aeroporto de Guarulhos (GRU), em São Paulo. O jato em questão, é a maior variante já construída do “Dreamliner”.

Com isso, a operação numerada UA62 partiu de Houston (IAH), estado americano do Texas, às 21:18 de ontem e pousou no aeroporto paulista às 09:29 deste dia 13. Operado pelo jato de matrícula N12010, a duração total do voo foi de 09:11, de acordo com dados do FlightRadar.

Esteja informado: clique aqui e leia mais notícias de aviação!

Atualmente, os voos entre Houston e Guarulhos são operados pelo Boeing 787-9, versão intermediária em tamanho do jato. A visita de hoje, marcou o primeiro pouso de um 787-10 em território brasileiro.

Com uma frota de 60 jatos Dreamliner, a companhia é uma das poucas a contar com todas as três variantes da aeronave. A United possui 12 Boeings 787-8, 35 unidades do B787-9 e 13 B787-10.

O post United realiza operação com o Boeing 787-10 em São Paulo apareceu primeiro em Contato Radar – Notícias de aviação .