Unidades prisionais realizam ações alusivas ao Dia da Consciência Negra

A professora Valquíria Monjardim, que leciona no Centro Estadual de Ensino Fundamental em Tempo Integral (CEEFTI) Galdino Antônio Vieira, localizado em Vila Velha, utilizou projeções com garrafas pet e lanterna para passar o conteúdo de Projeções Cartográficas, nas aulas da disciplina de Geografia.

A ideia da professora foi possibilitar aos alunos assimilar o conteúdo da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de forma prática e facilitar a compreensão do conteúdo. “As Projeções Cartográficas têm por objetivo representar a superfície terrestre ou parte dela em uma superfície plana, sendo a base para a construção de mapas. Uma representação da superfície da Terra sempre apresentará distorções devido ao fato, principalmente, de torná-la uma representação plana. Por isso, as Projeções Cartográficas são criadas com o objetivo de minimizar as imperfeições presentes nos mapas”, explicou Valquíria Monjardim.

Já para ensinar o conteúdo sobre o Continente Asiático foi realizada uma aula temática e interdisciplinar, envolvendo a Geografia, com a professora Valquíria Monjardim; História, com o professor Samuel Maciper; e Ensino Religioso, com o professor Jader Medrado.

Os alunos puderam assimilar o conteúdo de forma prática a partir do uso e costumes asiáticos, como a disciplina da porção oriental para a organização de um pequeno Jardim Japonês; a culinária de partes do continente, como a Ásia Central, Oriente médio e Ásia Meridional; e o uso das vestimentas.

“Os alunos se envolveram muito na produção da aula e a expectativa era grande para vivenciar, mesmo que de forma lúdica, culturas tão diferentes da nossa realidade”, disse a professora Valquíria Monjardim.

