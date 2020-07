Unidades da PM em Vila Velha, Viana e Cariacica recebem visita do comandante-geral

.

O comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, realizou nesta sexta-feira (17) visitas técnicas às unidades da Polícia Militar localizadas nos municípios de Vila Velha, Viana e Cariacica. O 4º e 7º Batalhão e a 11ª e 13ª Companhia Independente foram as primeiras unidades na Grande Vitória a receberem a visita do comandante.

Esses encontros fazem parte do plano de comando do coronel Douglas Caus. O maior objetivo é conhecer a realidade e as necessidades de cada uma das Unidades da PMES.

No dia de hoje, a primeira agenda foi cumprida no 4º Batalhão. Sua sede fica localizada no bairro Ibes, e sua atuação vai desde o bairro Jockey de Itaparica até o bairro São Torquato, em Vila Velha. No batalhão, o comandante-geral foi recebido pelo tenente-coronel Marques e o major Costa Leite, comandante e subcomandante da unidade, respectivamente.

Na sequência o coronel Douglas Caus visitou a 13ª Companhia Independente, localizada também no município de Vila Velha. Sua sede está situada no bairro Residencial Jabaeté, e os principais bairros de atuação são Barra do Jucu, Interlagos, Terra Vermelha, Riviera da Barra e Ponta da Fruta, entre outros. Os responsáveis por acompanhar o comandante-geral na visita foram o major Fiorim e o capitão Cezar, respectivamente o comandante e subcomandante da 13ª Cia Independente.

Já na parte da tarde, a visita teve início na 11ª Companhia Independente, no município de Viana. O major Marcos e o capitão Enoni Erlacher, comandante e subcomandante, além de demais oficiais e praças da Unidade fizeram a recepção do comandante-geral na sede da Companhia Independente.

A última unidade do dia a ser visitada foi o 7º Batalhão, que é responsável pelo policiamento em todo o município de Cariacica. O batalhão possui cinco companhias e sua sede fica no bairro Tucum. A major Saliba e o major J. Castro, subcomandante e chefe P4, respectivamente, foram os responsáveis por receber o comandante-geral no Batalhão. Junto aos demais oficiais comandantes das companhias, eles apresentaram as particularidades da Unidade.

“Meu grande objetivo durante essas visitas é conhecer as necessidades de infraestrutura, as necessidades operacionais e de nossos policiais, para que façamos um planejamento no sentido de atender todas essas demandas e consequentemente, através de um policial militar mais motivado, prestarmos um serviço de melhor qualidade à sociedade capixaba, destacou o coronel Douglas Caus.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]