Unidade prisional realiza doações para Acacci

A Penitenciária de Segurança Média 1 (PSME1), em Viana, realizou, nesta sexta-feira (13), a doação de diversas roupas, colchas, hortaliças e vegetais, além de amigurrumis (bonecos de crochê) e dez camas pet, para a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci).

Todos os itens doados são resultado do trabalho realizado pelos internos da unidade prisional. De acordo com o diretor da Penitenciária de Segurança Média 1, Wescley Frizzera, o objetivo da atuação da instituição vai além do cumprimento da pena do interno. É feito um trabalho voltado para a ressocialização, humanização, oferta de estudo, profissionalização e a consciência do olhar para o outro.

“Ao apresentar para os detentos a proposta de realizar um trabalho para uma instituição como a Acacci, é visível o engajamento deles, sobretudo, quando falamos sobre as atividades desenvolvidas pela instituição e que o trabalho é desenvolvido por eles”, disse o diretor Wescley Frizzera.

Ele destacou ainda que o compromisso dos presos faz com que eles trabalhem em equipe, prezando pela organização e disciplina. Eles têm a consciência de que o ambiente prisional também é propício para o desenvolvimento de outras tantas ações voltadas à reinserção social.

A superintendente da Acacci, Luciene Sales Sena, destacou que a parceria com a penitenciária é importante pelo fato de agregar valores e empatia que fortalecem o ser humano, independente das circunstâncias em que se encontram.

“Essa ação fortalece o que chamamos de ‘Iniciativas Solidárias’. Por meio dessas iniciativas, mais pessoas têm a chance de conhecer o trabalho da associação. Pessoas físicas e jurídicas podem contribuir com a Acacci, divulgando e fortalecendo os serviços prestados pela entidade”, afirmou Luciene Sena.

Ela acrescentou que a doação contribui com uma das fontes de receita, que é a Loja Acacci Colaborativa. “Os produtos estão sendo comercializados e muito nos honra por ser parte dos belos trabalhos produzidos por mãos tão talentosas. Essa doação vai além da questão da receita, nos permite valorizar e fortalecer talentos e o ser humano”, disse a superintendente da Acacci.

Além dos itens confeccionados e cultivados na penitenciária PSME1, foram reformadas as bonecas que faziam parte do bazar da Acacci. Pelos internos da oficina “Mãos que Ajudam”, as bonecas foram completamente limpas, ganharam cabelos e roupas novas, e retornaram ao bazar da instituição para serem comercializadas.



