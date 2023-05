Unidade prisional realiza doações à Acacci

Internos da Penitenciária de Segurança Média 1 (PSME1), em Viana, foram os responsáveis pela confecção de 50 capas impermeáveis para colchão destinadas à Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci). A unidade prisional também realizou doações de artesanatos produzidos no local e de hortaliças cultivadas na penitenciária. A entrega foi realizada na última quinta-feira (11).

A Acacci custeou o material usado para a produção das capas de colchões. O produto final irá beneficiar as crianças em tratamento contra o câncer. Além disso, sete caixas de verduras e tubérculos serão utilizados na cozinha da instituição para a alimentação dos pacientes. As doações também incluíram 20 mochilas, 60 bolsas de mão e 60 peças artesanais, entre bonecas, amigurumes e demais itens em crochê, que serão vendidos no bazar da instituição.

“A parceria da Acacci com a Sejus (Secretaria da Justiça), por meio da Penitenciária de Segurança Média I de Viana, agrega muito para nós, pois conseguimos itens que contribuem com a manutenção da instituição. As capas estão de acordo com as orientações da vigilância sanitária, no que diz respeito à higienização, elemento que prezamos internamente. Além disso, por meio dessas iniciativas, sabemos que é possível fortalecer o processo de ressocialização dos internos”, destacou Mara Rúbia Madeira Câmara, da Acacci.

O diretor da Penitenciária de Segurança Média 1, Wescley Alves Frizzera, informou que, no ano passado, 20 internos da unidade receberam certificado do curso de Costureiro Industrial de Vestuário, o que possibilitou em mais qualidade na confecção das capas.

“Os internos estão aptos a trabalhar na área em qualquer empresa do ramo de costura profissional. Esse tipo de ação é de suma importância para o processo de ressocialização, visto que eles estarão mais preparados para as oportunidades fora do cárcere. Além disso, com os projetos da unidade, eles também desenvolvem o trabalho em equipe e o interesse em ajudar o próximo”, ressaltou Frizzera.

