Unidade prisional produz rede de contenção para campo de futebol

Um projeto desenvolvido na Penitenciaria Estadual de Vila Velha 5, unidade administrada pela Secretaria da Justiça (Sejus), une solidariedade com princípios de sustentabilidade ambiental. No projeto intitulado “Tecelagem Sustentável”, os internos da unidade prisional reutilizam garrafas pet para produzir redes de contenção para quadras de esporte.

A iniciativa teve início no ano passado, com a renovação das telas da própria penitenciária, e agora já tem parceria com outras instituições. Uma rede de 1.500 metros quadrados está sendo produzida para o Campo de Futebol Society, da praça Nilze Mendes Rangel, localizada em Jardim Camburi, a pedido da Secretaria de Esporte e Lazer (Sesport). Para a produção do material, serão utilizadas três mil garrafas pets, sendo duas por metro quadrado. A entrega da rede está prevista para este mês.

O subsecretário de Estado de Esporte Educacional Comunitário e Lazer, Bruno Malias, destacou que a ação visa a reestruturar o local para práticas esportivas. “Essa é uma reivindicação da Associação de Moradores do bairro e uma entrega que vai produzir muitos resultados. O campo realiza jogos todos os dias e a rede vai impedir que as bolas caiam para fora da quadra e atinja pessoas que usufruem de demais espaços no entorno”, informou.

Ele ressaltou também que há o benefício da sustentabilidade do ponto de vista ambiental, ao se utilizar garrafas pet. “Isso impede que esse resíduo cause danos ao ambiente. O último ponto é a ressocialização, pois é papel da sociedade provocar o sentimento de pertencimento, de identidade, para que essas pessoas possam ser reintroduzidas na sociedade e não pratiquem mais crimes”, complementou Bruno Malias.

O projeto

O projeto “Tecelagem Sustentável” utiliza garrafas pets que são doadas à unidade prisional por meio de familiares de internos e demais parceiros, com a finalidade de produzir redes de contenção. Também são utilizadas sacolas plásticas usadas pelo sistema prisional para embalar itens de higiene e uniformes destinados à população carcerária.

O diretor da Penitenciaria Estadual de Vila Velha 5, Carlos Ely Elton Silva, explicou que, atualmente, 20 internos participam do projeto. “Com os materiais produzidos, a unidade prisional já substituiu três redes de proteção usadas em galerias onde ocorrem o banho de sol. O material é resistente e impede que bolas de futebol, utilizadas durante o momento de lazer dos internos, sejam lançadas para dentro das concertinas”, disse.

No projeto, segundo Silva, também são produzidas tarrafas, redes de dormir e redes de arrasto para pesca. “Acreditamos que o trabalho desenvolvido pelos internos no projeto ‘Tecelagem Sustentável’ é uma importante contribuição para a sociedade”, completou.

