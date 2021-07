Unidade prisional de Colatina confecciona e faz entrega de agasalhos a instituição

A chegada do inverno e as baixas temperaturas promoveram um ciclo de solidariedade. A Penitenciária de Segurança Média de Colatina (PSMECOL), por meio do projeto “Fabricando Sonhos, Fazendo Sorrir”, confeccionou agasalhos para doação.

Os 57 casacos produzidos foram entregues, nesta quinta-feira (29), no Lar Irmã Scheilla, que funciona no município. Foram utilizados na confecção os retalhos que sobram da fábrica de uniformes que funciona na unidade. O diretor da PSMECOL, Antonio Junca Bragato, conta que 30 crianças que residem no abrigo foram atendidas.

A Secretaria da Justiça (Sejus) incentiva a realização de projetos especiais nas unidades prisionais, visando à qualificação e ressocialização dos internos. Na PSMECOL, os internos já produziram brinquedos de pano, tapetes, almofadas e outros itens visando à doação a instituições beneficentes.

“Os projetos desenvolvidos na unidade são de extrema importância para a reintegração dos internos na sociedade. Queremos construir consciência de que a coletividade importa, soma e deve ter a participação de todos. Por isso, fazemos questão de entrar nessa ação de amor, gratidão, respeito e sorrisos, mostrando que é possível trilhar novos caminhos, com oportunidades e atentos para contribuir com aqueles que mais precisam”, ressaltou o diretor.

