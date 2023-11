Unicapixaba conquista tetracampeonato brasileiro de futebol 7

Contando com patrocínio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC), a equipe Unicapixaba conquistou o título de tetracampeã do Campeonato Brasileiro de Futebol 7, no último domingo (05), em São Paulo-SP. A vitória veio após os capixabas derrotarem o time paranaense do Bagagem.

A competição é considerada a principal da modalidade no País e reuniu 32 times de sete Estados.

O confronto entre o Unicapixaba e Bagagem terminou por 2 a 0 nos shootouts, após empate por 2 a 2 no tempo normal. Com duas belas defesas do goleiro Junior, a Unicapixaba levou a melhor e conquistou o título.

Além da conquista, Nascimento e Maurição foram eleitos como “Melhor Jogador” e “Melhor Treinador” da competição, respectivamente. A equipe também teve o melhor ataque do torneio, somando 20 gols marcados.

Em abril, a Unicapixaba já havia alcançado um importante título internacional ao conquistar o tricampeonato da Copa Libertadores da América em Montevideu, no Uruguai, utilizando as passagens áreas concedidas pelo programa Voe Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC)

Sancionada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, a Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC) é importante para promover atletas, clubes, federações, associações e competições esportivas, de forma geral, em todo o Estado, por meio de recursos captados com empresas instaladas no Espírito Santo, em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

O objetivo é abranger projetos em diversas categorias, como o desporto educacional, de lazer e de participação, voltados para as ações com o público em geral, e de rendimento, direcionados para atletas e paratletas de alto rendimento, com o foco na melhora dos resultados em competições.

Como patrocinar



As empresas que desejam financiar os projetos esportivos do Estado, por meio da Lei de Incentivo, a LIEC, podem acessar o site oficial da Sesport e analisar os projetos já aprovados. Em caso de interesse por parte das empresas, ela pode entrar em contato com a Sesport para receber mais informações dos proponentes.

