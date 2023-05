Unibes une moda sustentável e causas sociais em leilão beneficente

Divulgação Evento “Fazer o Bem Nunca Sai de Moda”, que também dará destaque à sustentabilidade, acontecerá no dia 31/05 na Unibes Cultural

A Unibes (União Brasileiro Israelita do Bem-estar Social) promove, no dia 31 de maio, o Leilão “Fazer o Bem Nunca Sai de Moda”, cuja renda será totalmente revertida em prol das causas sociais da instituição.

Por meio desta iniciativa, jaquetas doadas para o Unibes Bazar foram especialmente customizadas por 25 personalidades ligadas à moda, entretenimento e jornalismo, convidadas pela instituição para transformar uma jaqueta jeans em um acessório exclusivo utilizando a técnica do upcycling.

Além do foco social, o evento será voltado para a conscientização sobre as práticas sustentáveis e o consumo consciente, temas que serão debatidos durante um talk show com Carol Bassi (empresária e fundadora da marca que leva seu nome) e Isabela Chusid (fundadora e CEO da Linus, marca de Lifestyle sustentável), mediado pela apresentadora Didi Wagner.

O evento contará ainda com um desfile das jaquetas por 15 jovens alunas da área da Criança e do Adolescente da Unibes, que representam a autonomia e o empoderamento conquistado por elas com suas vivências na instituição.

“Temos aqui a união dos três pilares fundamentais do nosso trabalho: as causas sociais, foco da atuação da Unibes Social; a moda consciente e sustentável do Unibes Bazar e o apoio da infraestrutura da Unibes Cultural. Esse trabalho em cooperação é essencial para que eventos como este sejam realizados com sucesso”, afirma Denise Zaclis Antão, presidente da Unibes.

Entre os convidados ilustres que participaram da customização das jaquetas estão Alexandre Herchcovitch, André Betio, Carol Bassi, Ciccy Halpem, Demi Queiroz, Duda Libman, Fernanda Motta, Francesca Civita, Grazi Pinto, Isabela Frugiuele, Joyce Pascowitch, Lica Melzer, Luiza Possi, Maju Coutinho, Mariana Rios, Martha Medeiros, Maythe Birman, Natalie Klein, One UP, Raquel Davidowicz, Rose Benedetti, Sabrina Sato, Scarf Me (Daniel Rosset), Thomaz Azulay e Ticiane Pinheiro.

Serviço:

Leilão Unibes “Fazer o Bem Nunca Sai de Moda”

Local: Unibes Cultural – Rua Oscar Freire, 2500 – Jardins

Data e horário: 31/05 às 12h

Fonte: Mulher