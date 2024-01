Unibes Bazar terá descontos progressivos entre 12 e 20 de janeiro

Reprodução/UAI Quanto mais, melhor: Unibes Bazar terá descontos até 15% OFF





O Unibes Bazar estará com descontos progressivos em todos os setores, desde moda até decoração. Todas as lojas físicas irão participar, exceto a unidade da Rua Prates. Os descontos podem ser aplicados em diversos produtos como roupas, brinquedos, sapatos, objetos de decoração, móveis, eletrodomésticos e livros. A cada 2 peças, será aplicado 5% OFF ; a cada 3 peças será aplicado 10% OFF; e a cada 4 peças ou mais será aplicado 15% OFF. Os descontos são válidos entre os dias 12 a 20 de janeiro .

Além do compromisso com a causa social, o Unibes Bazar promove consciência ambiental ao permitir que peças ganhem uma vida extra para um mundo sustentável e solidário. Recebendo doações de todas as partes da cidade, o Unibes Bazar conta com peças de decoração e móveis em ótimo estado, sendo alguns de madeiras nobres, que são excelentes opções para os apreciadores de arquitetura clássica. No setor de moda, é possível encontrar marcas conhecidas como Gucci, GAP, Dolce & Gabbana, Prada, Calvin Klein, Adidas, Nike, Zara, Farm, entre outras.

Além de aproveitar a variedade de itens, os visitantes contribuirão com os projetos sociais da Unibes e para a construção de um mundo mais sustentável. Por meio do Unibes Bazar , são gerados empregos, há a diminuição do descarte incorreto de objetos na cidade e são levantados fundos para a manutenção dos programas da Instituição. Para doar: Tel: (11) 3311-7266 | WhatsApp: (11) 96929-4660 / (11) 99328-8398

Unidades que participarão da promoção:

Unibes Bazar – Bom Retiro

Rua Rodolfo Miranda, 293 e 294 / Segunda a sexta, das 9h às 17h Sábado, das 09 às 16h

Rua Guarani, 63 / Segunda a sábado, das 9h às 17h

Unibes Bazar – Santana

Rua Voluntários da Pátria, 2286 /Segunda a sábado, das 9h às 17h

Unibes Bazar – Lapa

Rua Dronsfield, 176 / Segunda a sábado, das 9h às 17h

Unibes Bazar – Brás

Avenida Celso Garcia, 165 / Segunda a sábado, das 9h às 17h

Fonte: Mulher