União Europeia condena Hamas e pede proteção de civis

Reprodução / CNN Brasil – 13.10.2023 Israel tem direito de defesa defendido pela UE

Os 27 países-membros da União Europeia divulgaram neste domingo (15) um comunicado conjunto no qual condenam o grupo fundamentalista islâmico Hamas e ressaltam a importância de garantir a proteção da população civil em meio a guerra com Israel.

“A União Europeia condena nos termos mais veementes o Hamas e os seus ataques terroristas brutais e indiscriminados em todo Israel e lamenta profundamente a perda de vidas humanas”, diz o texto.

A nota enfatiza que “não há justificativa para o terrorismo” e reforça “fortemente o direito de Israel de se defender em conformidade com o direito humanitário e internacional em relação aos ataques tão violentos e indiscriminados”.

No entanto, reitera a “importância de garantir a proteção de todos os civis em todos os momentos”, de acordo “com o direito humanitário internacional”.

Os países do bloco ressaltam ainda que estão “prontos para continuar a apoiar os civis mais necessitados em Gaza, em coordenação com os parceiros, garantindo que esta assistência não seja explorada por organizações terroristas”.

Além disso, deixam claro a “importância de fornecer ajuda humanitária urgente” para os territórios em conflito desde o último dia 7 de outubro e alertou que “é essencial evitar a escalada regional”.

O documento também indica o compromisso de todas as nações “com uma paz duradoura e sustentável baseada na solução de dois Estados através de esforços renovados no processo de paz no Oriente Médio”.

Por fim, os 27 membros ressaltam “a necessidade de um amplo envolvimento com as autoridades palestinas legítimas e com parceiros regionais e internacionais que possam desempenhar um papel positivo na prevenção de uma nova escalada”.

Fonte: Internacional