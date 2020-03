União das mulheres do “BBB 20” desbanca machismo no reality

Recentemente Bianca Andrade tornou-se a primeira mulher a ser eliminada do “Big Brother Brasil 20”. Pouco antes da blogueira sair, o programa da Globo tinha completado um mês sem eliminar ninguém do sexo feminino, o que é histórico.

Leia também: Com “Jogo da Discórdia”, Globo consegue colocar fogo no “BBB 20”

arrow-options Reprodução Instagram Manu, Gizelly, Marcela, Rafa, Thelma, Gabi e Mari

Do lado de fora do ” BBB 20 “, a torcida delas só aumentam. Manu, Marcela, Rafa e Gizelly vem conquistando uma multidão de fãs ao liderar uma revolução contra os machistas no reality , que vem sendo eliminados um por um. Chumbo, Petrix, Hadson e Lucas, por exemplo, cruzaram o limite das mesmas e acabaram fora da disputa milionária.

Leia também: “BBB 20”: Bianca Andrade detona Petrix, Hadson e Lucas

Após episódios de assédio, tentativa de sedução das comprometidas e outras estratégias formuladas para derrubar o elenco feminino do reality da Globo , a união entre as mulheres se tornou a verdadeira protagonista da edição.

Próximos eliminados?

arrow-options Reprodução Instagram Pyong Lee

Atualmente, os maiores “alvos” dentro da casa são Pyong Lee e Felipe Prior. O mais recente deles, e que esteve no paredão recentemente semana, é o hipnólogo. Acusado de esconder-se atrás de uma máscara, assediar as meninas da casa e usar a dissuasão para confundir as colegas de confinamento, ele vive momentos de tensão e pode ser a próxima “vítima” do movimento feminino do programa.

Felipe, por sua vez, dissemina declarações machistas desde sua entrada na casa, o que é suficiente para torná-lo um alvo. Todavia, por questões de padrão de beleza e talvez um charme relacionado a sua falta de atenção, ele vem ganhando popularidade entre os internautas, o que futuramente pode lhe tornar uma força contra as femmes fatales.

Final feminina?

arrow-options Reprodução Instagram Felipe Prior

Leia também: “BBB 20”: Boca Rosa quer se vingar de Pyong após assédio

Seja como for, apesar das tentativas dos brothers de tentar derrubar as mulheres, levando em relação às últimas eliminações, existe grande possibilidade de a final do ” BBB 20 ” ser 100% feminina, como aconteceu em 2014 e 2017, o que, afinal, será outra vitória sobre os brothers.