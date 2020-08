Unhas tie dye: aprenda a fazer a nova tendência de nail art

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

Aproveite para cultivar liberdade e autonomia. As inovações e as ideias para o bem da coletividade estão destaque com a Lua quase cheia em Aquário. Com Marte em seu signo, você fica mais disposto a tomar iniciativas e a interagir com o mundo. Vale pensar no futuro, cultivar liberdade, olhar pra frente, fazer algo diferente. Porém, com mais inquietação, tome cuidado com a intolerância, a rebeldia e a impulsividade. Evite atitudes imprudentes para não provocar rompimentos, rupturas indesejáveis.

TOURO

Bom período para romper com velhos condicionamentos. Insights, novidades, mudanças, surpresas e novas ideias estão em pauta. Com a Lua quase cheia em Aquário, procure abrir-se para novos pontos de vista. Mas é melhor evitar conversas delicadas e discussões acaloradas, pois todos podem ficar mais impacientes e intolerantes. Vale aproveitar o domingo para cultivar independência, dar mais espaço para si mesmo e os outros. Vale também refletir sobre como pode seguir em frente com mais autonomia.

GÊMEOS

Na parte da tarde a Lua ingressa em Aquário, vale cultivar independência e autonomia, mas sem pecar pela rebeldia. Você sai ganhando se respeitar o ponto de vista alheio e aceitar o outro como ele é. Os condicionamentos ficam mais baixos e você pode sentir a vida com mais liberdade. Esteja tolerante e aberto para o entendimento. Mercúrio confronta Saturno, evite reclamações. É melhor evitar a companhia de pessoas agressivas e impacientes. Procure mostrar-se mais leve, compreensivo e comunicativo.

CÂNCER

Momento bom para se identificar com novas correntes de pensamentos, novas soluções e projetos que visam o bem da coletividade. A Lua ingressa em Aquário, favorecendo iniciativas nesse sentido. Está mais fácil cultivar liberdade de ideias e sentimentos. Sol e Urano seguem em desarmonia, colocando em evidência posturas individualistas, rebeldes, imprudentes ou agressivas. O melhor a fazer é cultivar independência e movimento, assim pode evitar a ansiedade e a impaciência.

LEÃO

Bom período para cultivar ousadia e se conectar com as novas correntes de pensamento. Com a Lua quase cheia em Aquário, chantagens emocionais e dramas exagerados não são bem aceitos. Procure refletir e se inteirar sobre as questões mais elevadas da vida. Cresce a inquietação. É importante gastar energia e também reservar momentos para relaxar, cultivar paciência e pensamento positivo. Vale também procurar a companhia de pessoas queridas e lugares agradáveis. Tudo para que possa promover o bem estar.

VIRGEM

É tempo de renovação em sua história pessoal. O período antes do aniversário representa uma boa ocasião para saldar dívidas e colocar um ponto final em muitas situações. Temas em destaque: música, poesia, cinema, teatro, retiros, espiritualidade e a quebra de velhos padrões. É importante descansar mais, desacelerar e respeitar seus limites energéticos. Procure respeitar os limites dos outros também para não se envolver em conflitos. Com a Lua em Aquário, a liberdade de pensamento deve falar mais alto.

LIBRA

Ao lidar com as demandas práticas e o ritmo acelerado dos acontecimentos, é importante dar espaço para a beleza, a inspiração e a sensibilidade. Com a Lua quase cheia em Aquário, procure cultivar independência e deixar conversas mais delicadas para outro momento. Prefira dar espaço para si mesmo e os outros. Marte desafia Júpiter: é importante controlar exageros e gastos impulsivos. Vaidade e carência excessiva são contraproducentes. Cultive realismo para evitar expectativas grandiosas demais.

ESCORPIÃO

A Lua segue em Aquário, procure investir em sua autonomia. Cresce a vontade de agir com liberdade. O céu traz aspectos tensos: os desafios devem ser enfrentados agora com mais consciência, criatividade e generosidade. Sua energia pode e deve ser canalizada para algo produtivo e positivo. É importante gastar energia para controlar a ansiedade e a inquietação. Você pode pensar no futuro, buscar novas soluções, identificar-se com correntes vanguardistas, libertar-se de cobranças e de preconceitos.

SAGITÁRIO

Assuntos ligados às metas profissionais continuam em evidência. Com Júpiter retrógrado, é importante cultivar determinação. Época ideal para se desfazer de tudo o que impede seu crescimento. Qual é seu objetivo no trabalho? Quais são seus ideais e seus projetos de longo prazo? O que é preciso finalizar de vez e já não condiz com sua evolução e maturidade? O período de curas, libertações, mudanças e limpezas continua. Júpiter e Plutão seguem juntos, trazendo à tona muitas questões para serem transformadas e purificadas.

CAPRICÓRNIO

A Lua quase cheia ingressa em Aquário: bom período para libertar-se de posturas rígidas, conectar-se com novas correntes de pensamento, fazer novos contatos, introduzir algum tipo de novidade em sua vida, encontrar os amigos ou fazer algo diferente do habitual. Dê mais valor a si mesmo, invista em sua autonomia. Cuidado para não bater de frente com ninguém, prefira agir com independência. Não permita que uma situação emocional negativa o perturbe para atingir a meta, nem perca tempo com conflitos improdutivos.

AQUÁRIO

É importante não se sobrecarregar, não exagerar nos gastos, nem pecar pelo excesso de otimismo. Vale programar atividades físicas, passeios, algo que o faça sentir-se livre. Mas sem deixar de lado a diplomacia nas relações, pois as parcerias continuam em destaque. Você fica mais sensível com a Lua quase cheia em seu signo. Procure não se estressar inutilmente e mantenha o bom humor. O período revela as consequências internas e externas das ações iniciadas na última Lua Nova. Procure deixar para trás situações improdutivas.

PEIXES

As diferenças ficam explícitas com a Lua quase cheia. O desafio é equilibrar os compromissos as responsabilidades com a vontade de cultivar independência e liberdade. Não se agarre ao passado que não retornará. Sua consciência pode se expandir, você pode se abrir cada vez mais para novas visões e novos entendimentos acerca da vida. Com a busca do autoconhecimento, pode se conectar cada vez mais com seus dons e talentos para seguir o caminho do coração.Acredite, você tem capacidade, talento e recursos para ajudar.