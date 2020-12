Reprodução: Alto Astral Unhas para o Natal: 12 nail arts para arrasar nas festas de fim de ano

Uma das épocas mais aguardadas do ano está finalmente chegando – e todo mundo já iniciou os preparativos para o grande dia que, para a maioria das famílias, começa hoje à noite com a ceia . Muito além da comida, também é um momento especial para caprichar na roupa, maquiagem e, é claro, unhas para o Natal . Se você é daquelas que adoram uma nail art , não pode deixar de conferir essas opções para arrasar ainda mais no visual. Inspire-se!

Inspirações de unhas decoradas para o Natal

Foto: Reprodução/Pinterest

Se você ama vermelho, essa é uma ótima opção para celebrar o Natal. Os detalhes ainda lembram a roupa do Papai Noel e as típicas bengalas de açúcar, trazendo um charme extra para as suas unhas.

Foto: Reprodução/Pinterest

Caso deseje algo mais simples, essa unha que imita uma árvore de Natal é bem simples de fazer. Basta utilizar algumas pedrinhas verdes!

Foto: Reprodução/Pinterest

Para quem quer unhas para o Natal mais elegantes e sofisticadas, essa nail art metalizada com dourado é a opção perfeita.

Foto: Reprodução/Pinterest

Outra versão superfácil de fazer é essa nail art que imita enfeites de Natal. Tudo que você precisa é de bastante esmalte com glitter e um palito ou pincel bem fininho.

Foto: Reprodução/Pinterest

Os detalhes em branco criam um lindo contraste com essa unha cinza, que lembra um suéter de Natal. Vale a pena apostar!

Foto: Reprodução/Pinterest

Também existem inúmeras opções de desenhos para o Natal para quem tem unhas mais compridas. Essa nail art que combina esmaltes branco e vermelho com glitter é uma ótima pedida.

Foto: Reprodução/Pinterest

Quer um pouco mais de dourado nas suas mãos? Então essas unhas para o Natal são ideais. Aproveite os adesivos prontos e traga ainda mais charme para a sua produção!

Foto: Reprodução/Pinterest

Se você ama o efeito “inglesinha”, uma versão colorida da unha francesinha, essa nail art de Natal é perfeita.

Foto: Reprodução/Pinterest

Essa unha “filha única” com o rostinho do Papai Noel é muito fofa e vai deixar todo mundo impressionado.

Foto: Reprodução/Pinterest

Esses detalhes brancos deixarão as suas unhas para o Natal ainda mais delicadas e charmosas!

Foto: Reprodução/Pinterest

Nada combina mais com o Natal do que os típicos biscoitos de filmes norte-americanos, não é mesmo? Então por que não levá-los para a sua unha?

Foto: Reprodução/Pinterest

Esse detalhe de rena é tudo que você precisa para deixar as suas unhas para o Natal ainda mais diferentes e divertidas. Se joga!

Texto: Redação Alto Astral | Edição: Mariana Oliveira e Renata Rocha