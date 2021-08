Reprodução: Alto Astral Unhas olímpicas: confira as atletas que arrasaram com as nail arts

Quem está acompanhando cada etapa das Olimpíadas de Tóquio 2020 sabe da emoção ao torcer para o Brasil, independentemente da modalidade, não é mesmo? Porém, saindo um pouco do mundo do esporte e entrando no da moda, tanto as atletas brasileiras, quanto as internacionais estão fazendo história não só ao colecionar medalhas, mas também quando o assunto é beleza, principalmente as nail arts.

A tendência que vem bombando na internet não ficou de fora do evento esportivo. As garras cheias de cor tomaram conta das mãos de atletas de várias nacionalidades, do Brasil à Suíça, e também das modalidades, do skate à natação. Em geral, as esportistas apostaram em unhas super coloridas e desenhos diferentões para disputar pelo ouro olímpico, e claro, arrasar nas fotos com a medalha na mão.

Sendo assim, para aproveitar o clima das Olimpíadas, confira as atletas que acertaram em cheio nas nail arts no evento esportivo:

Rayssa Leal

Reprodução / Instagram @rayssalealsk8

Pensou que a Fadinha ia ficar de fora? A medalhista de prata na categoria skate street feminino apostou nas cores verde, amarelo e azul em referência à bandeira do Brasil. Com uma cor em cada unha, a rainha do TikTok vai muito além do esporte de quatro rodinhas e quebra a internet com seu talento e estilo.

Sarah de Nutte

Reprodução / Instagram @sarahdenutte

A atleta do tênis de mesa se inspirou na Fadinha e pintou suas unhas de acordo com as cores da bandeira de seu país, Luxemburgo. Vermelho, azul e branco brilham ao dividir espaço com um desenho dos anéis olímpicos. Criativa, não?

Regan Smith

Reprodução / Instagram @regansmith4

As nail arts não escaparam da piscina! A nadadora americana apostou na francesinha diferentona e deixou cada pontinha de suas garras com cores distintas. Smith levou três medalhas para casa e ainda aplicou estrelinhas douradas em suas unhas.

Você viu?

Momiji Nishiya

Reprodução / Instagram @momiji_nishiya830

Com apenas 13 anos, a japonesa que conquistou a medalha de ouro na modalidade skate street feminino, apostou em carinhas felizes na ponta das unhas. Uma fofura!

Joana Heidrich e Anouk Vergé-Dépré

Reprodução / Facebook (Anouk Vergé-Dépré)

A dupla de vôlei feminino saca a bola com muita garra e estilo. As jogadoras que representam a Suíça apostaram nas cores da bandeira do país e, aparentemente, não possuem medo de arriscar quando o assunto é brilho nas mãos.

Nevin Harrison

Reprodução / Instagram @nevinharrison

A canoísta que representa os Estados Unidos preferiu unhas mais básicas, porém cheias de estilo. Harrison se jogou em um fundo branco e detalhes que remetem às cores dos cinco continentes. Ficou lindo!

Colaboração: Famosos e Celebridades