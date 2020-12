Unhas no verão: 10 dicas para cuidar no calor e prevenir inflamações

Reprodução: Alto Astral Unhas no vero: 10 dicas para cuidar no calor e prevenir inflamaes

O verão está quase chegando – e desde já é possível sentir os dias quentes se aproximando. Essa época do ano exige cuidados redobrados com a saúde, inclusive com as unhas no calor . Isso porque elas costumam ficar mais expostas a todo tipo de contaminação que a estação pode trazer, como piscina e areia de praia.

Truques básicos e práticos fazem toda a diferença para manter as unhas bonitas e hidratadas no período. Pensando nisso, a fundadora da rede de cuticularia Beryllos, Luzia Costa, listou algumas dicas para passar pelo verão com as mãos e pés bem tratados. Confira!

Principais cuidados com as unhas no verão

Foto: Shutterstock

1. Descanso é fundamental. Deixe as unhas sem esmalte por um período de pelo menos 12 horas, para que elas possam descansar. Pode parecer simples, mas é essencial para manter as unhas saudáveis no calor.

2. Não dispense a hidratação. Além de estarem limpas, o ideal é que as unhas também estejam bem hidratadas. Por isso, a dica é abusar de cremes específicos para essa finalidade.

3. Se possível, não tire a cutícula. Invista no hábito de apenas empurrar a cutícula ao invés de removê-la totalmente. Ela ajuda a impedir a entrada de bactérias na pele, evitando diversos problemas como a micose, especialmente no verão.

4. Abuse dos fortalecedores. Com maior exposição ao sol, água do mar e piscinas no verão, as unhas tendem a ficar mais enfraquecidas. Assim, uma boa base fortalecedora será uma grande aliada.

5. Acabe com o amarelado. Um truque especial para eliminar a tonalidade escura que fica nas unhas após entrar na piscina, por exemplo, é esfregar um pouco de pasta de dente branca e enxaguar com água morna.

6. Retire os resíduos de protetor solar. Um hábito fundamental, porém pouco praticado, é o de aplicar protetor nas mãos. Após fazer isso, é necessário remover completamente os resíduos do produto que ficam nas unhas e podem enfraquecê-las.

7. Tenha sempre um kit de viagens. É imprescindível levar um kit de cuidados básicos nas viagens. O nécessaire deve conter um esmalte da cor que você está usando para retoque, lixa, algodão e removedor sem acetona.

8. Cuidado com os esmaltes. Além de prejudicar as unhas, o calor excessivo do verão pode afetar a qualidade dos esmaltes. Para evitar que isso aconteça, procure mantê-los em temperaturas mais amenas.

9. Evite sapatos fechados. Especialmente quando estiver com os pés sujos, dê preferência para chinelos e rasteirinhas, já que a umidade gerada pelos calçados fechados colabora com a formação de fungos e bactérias.

10. Hidratação de dentro para fora. Para a saúde, de maneira geral, procure consumir mais água do que o habitual no verão. Isso irá contribuir para unhas, pele e cabelos mais bonitos e saudáveis. Não se esqueça!

Consultoria: Luzia Costa, fundadora da Beryllos | Texto: Redação Alto Astral | Edição: Milena Garcia e Renata Rocha