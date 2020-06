Unhas multicoloridas são tendência entre famosas; veja dicas para fazer em casa

Marcelo Dalla Lua minguante em Touro deixa o clima mais ameno. Veja os detalhes da previsão para seu signo no horóscopo do dia





ÁRIES

A Lua minguante ingressa em Touro: é tempo de recuperar as energias, de desacelerar para apreciar a paisagem e degustar os prazeres simples que a vida oferece. Siga finalizando pendências, mas sem pressa, com passos firmes e constantes. Vênus continua em movimento retrógrado, colocando em evidência questões ligadas à carência para serem curadas e transformadas. Prefira voltar a atenção para si mesmo e se resguardar de situações conflituosas. Procure expressar-se com mais sensibilidade, carinho e afeto.

TOURO

Evite forçar situações, procure também controlar o ciúme e as cobranças. A Lua minguante segue na fase balsâmica em seu signo, favorecendo curas, limpezas, compreensões e purificações. Você pode concluir assuntos, mas procure pegar mais leve, sem exigir muito de si mesmo ou dos outros. Reserve tempo para si mesmo, para cuidar da alimentação, da saúde, descansar e repor energias. É bom avaliar seu crescimento e determinar quais serão as metas do próximo ciclo lunar, que chegará no próximo domingo.

GÊMEOS

No pique da Lua minguante em Touro, tudo deve fluir de forma relaxada e amena. Uma postura mais receptiva e introspectiva deve prevalecer. A vontade é de cercar-se de coisas belas, conforto, qualidade e tranquilidade. Dê preferência para atividades leves, para o conforto, o equilíbrio, a restauração de forças e a praticidade. O céu o convida a transformar, curar e finalizar assuntos inconclusos. Prepare-se para novas operações e iniciativas, mas lembre-se que um pouco de mistério é ingrediente para o sucesso.

CÂNCER

A Lua balsâmica segue agora em Touro, favorecendo o conforto, a segurança e a sensibilidade estética. Reserve tempo para meditar, analisar e refletir. Prefira atividades mais simples e prazerosas. Procure cercar-se de pessoas queridas, o período é ideal para distribuir afeto. Você pode equilibrar os compromissos e com momentos de recolhimento e reservar um tempo especial só para você. Ao desacelerar e meditar, fica mais fácil ouvir a intuição e perceber o que deve fazer para renovar suas energias.

LEÃO

Você continua a finalizar assuntos, o período promete importantes compreensões. Aos poucos o Sol se afasta da tensão com Marte, o clima fica mais ameno, a ansiedade diminui. Além disso, a Lua segue na fase minguante e ingressa em Touro: bom período para terapias, reflexões e práticas de cura. Vale passar mais tempo sozinho para cuidar de si mesmo. Bom período também para encontros mais íntimos. Novas iniciativas poderão ser tomadas a partir de domingo, com a Lua nova.

VIRGEM

Bom período para finalizar questões que vem se arrastando. Evite iniciar algo novo ou fazer grandes investimentos agora. A Lua minguante segue em Touro, fica mais fácil aliar as questões práticas com a inspiração, o conforto, a segurança e o bem estar. É importante comer bem, descansar e restaurar as forças. A regeneração e a recuperação de forças ficam favorecidas. Vale caminhar em contato com a natureza para descarregar e transmutar energias, programar atividades relaxantes.

LIBRA

Nos relacionamentos, é importante cultivar o diálogo de forma madura e realista. Vênus ainda segue retrógrado, continue atento para disputas de poder nas relações. Ao invés de culpar os outros, melhor voltar a atenção para si mesmo. Procure perceber o que atravanca sua caminhada e seu crescimento para que possa mudar. No pique da Lua minguante em Touro, reserve tempo também para interiorizar-se e restaurar suas forças. Você pode decidir onde deve aplicar sua energia e o que deve ser deixado para trás. Um novo ciclo chegará no domingo.

ESCORPIÃO

Questões ligadas ao amor e à carência estão em destaque, fique atento. É importante perceber onde foca sua atenção e suas energias – são elas que criam sua realidade. A Lua segue na fase minguante e balsâmica, com propriedades restauradoras. Aproveite para cuidar de seu equilíbrio. Está em seu poder superar as energias de baixa vibração, cultivar uma visão mais elevada do mundo e da vida. Bom período para vivências espirituais, terapias, música, reflexões e práticas de cura.

SAGITÁRIO

Prefira atividades mais tranquilas e pacatas. A Lua minguante segue em Touro, assuntos práticos podem ser concluídos e encaminhados. Sem pressa, com determinação, atenção e cuidado. Não se esqueça também de cuidar de si mesmo, comer bem, dormir bem e restaurar energias. É importante reservar momentos de introspecção também, para avaliar resultados. Importantes reflexões e compreensões estão em pauta. Júpiter e Plutão o ajudam a ouvir a voz da intuição, para que possa avaliar seus interesses e seguir o caminho do coração.

CAPRICÓRNIO

Com a Lua minguante em Touro, o conforto e a praticidade ganham destaque. Aproveite para cultivar leveza e um pouco mais de prazer em sua rotina. Cresce a importância da segurança, do conforto e do bem-estar. Mas prefira os prazeres simples e baratos, evite grandes gastos agora. Vênus segue em movimento retrógrado: cuidado com a carência desmedida, é importante revisar relacionamentos desequilibrados e valores. A fase é de fechamento, é tempo de recolhimento para que possa analisar a vida e elaborar planos.

AQUÁRIO

Finalize assuntos pendentes e prepare novos projetos. Com a Lua minguante em Touro, mantenha os pés no chão, dê preferência para a praticidade e a simplicidade. Situações do passado pouco a pouco se acomodam em seu lugar. A decisão final de muitos assuntos será sua, mas procure ouvir opinião dos outros. Dê atenção e carinho às pessoas que ama, lembre-se que o bem comum vem antes do bem pessoal. Você pode aproveitar também para jogar fora aquela tralha que você continua guardando e nem sabe por quê.

PEIXES

Bom momento concluir assuntos, refletir sobre as vitórias, erros e acertos das últimas semanas. A Lua segue minguante e balsâmica em Touro: as artes, a meditação, os processos de cura e regeneração favorecidos. Para seguir em direção ao novo, é importante concluir o que foi começado. Mas seja prático e vá aos poucos. Vale você pode aproveitar para cuidar do conforto da casa e declarar seu afeto por alguém. Procure embelezar a vida ao seu redor, para que tudo fique mais aconchegante e acolhedor.

