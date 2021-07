Reprodução: Alto Astral Unhas 3D: saiba mais sobre a nail art que está bombando nas redes sociais

A cada dia que passa, nos inspiramos mais e mais nas fashionistas de plantão. A última tendência que elas nos apresentaram foi a volta dos anos 1990 e 2000, que bateu em nossas portas com piranhas de cabelo e roupas estilo kidcore . No entanto, para dar um “tcham” na produção colorida, a moda agora é deixar as garras multicolor e 3D. É isso mesmo! As nail arts entraram para jogo e decidiram chamar atenção, tanto quanto os looks atuais, com o seu estilo tridimensional.

A tendência começou no Japão e na Coreia, porém, já se espalhou para o resto do mundo e ninguém quer deixar passar batido. Logo, as unhas 3D já conquistaram o mercado norte-americano, inclusive a diva Kylie Jenner!

Reprodução / Instagram @kyliejenner

Para obter esse visual tridimensional, é necessário que o processo seja feito com uma manicure, já que requer muita técnica. No entanto, é possível se arriscar em casa.

De forma resumida: as unhas 3D são feitas a partir de várias camadas de esmalte transparente em gel. Além disso, normamente, também é aplicado um gel mais firme para que diferentes formas possam ser desenhadas nas unhas de acordo com o gosto e estilo de cada um, como corações ou gotinhas.

Também vale ter em mãos pincéis finos para acabamento e não se esquecer de escolher bem os dedos que carregarão as unhas 3D, já que as unhas ficam mais grossas que o normal com esse tipo de nail art.

Reprodução / Instagram @ykc2712

Se você quer entrar de cabeça nessa tendência, aposte em cores vivas e no efeito moldura. Coloque o elemento tridimensional apenas em algumas unhas para dar aquele toque arrojado.

Reprodução / Instagram @3615_zbobinails

Você viu?

Para as mais ousadas, as clássicas garras longas podem ser uma boa pedida! Combinar o estilo transparente com as unhas 3D também fica super fashion. Vale apostar em gotinhas ou pérolas para um charme extra.

Reprodução / Instagram @angelcitynails

Até os corações entraram na brincadeira! Que tal pintar uma unha de casa cor e optar por formatos divertidos? Esse estilo é uma boa para as mais românticas que querem brincar com as unhas 3D.

Reprodução / Instagram @__lilynails__

Quem quiser chamar bastante atenção, é possível usar e abusar das unhas estilo Hello Kitty! Mas lembre-se: o relevo está em quase todas as unhas, ou seja, pode ser que você perca um pouco de mobilidade nos dedos.

Reprodução / Instagram @naaaaa_ho.nail

As holográficas também entraram para o jogo! Combina-las com relevos mais brutos, como brilhos e pérolas, pode deixar o visual simples, porém super descolado.

Reprodução / Instagram @naaaaa_ho.nail

Para quem quer um efeito bem natural, mas não quer deixar a tendência passar batido, uma ótima opção é fazer o efeito moldura e sem esmaltação na unha.