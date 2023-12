Foto: Reprodução Unha Ano-Novo: 30 inspirações para garantir que vai arrasar no visual

As comemorações de Ano-Novo estão chegando, e para estar linda durante essa noite especial e dar as boas-vindas ao novo ciclo que se inicia, você precisa decorar as suas unhas apropriadamente. Está em busca de inspirações de unhas para combinar com seu look de réveillon ? Fica com a gente, vamos te ajudar.

30 inspirações de unhas para o Ano-Novo

Selecionamos algumas ideias de unhas que podem deixar você ainda mais linda para o réveillon.

1. O prateado está entre as cores favoritas para passar a virada de ano.

2. Alternar texturas brilhosas com cores sólidas pode porporcionar um resultado lindo.

3. Esmaltes brilhosos são numa ótima escolha para se destacar non réveillon.

4. Tons metalizados podem proporcionar ainda mais perosnalidade para as suas unhas.

5. As francesinhas estão entre as decorações mais clássicas de unhas, que tal adicionar brilho à elas?

6. O prateado é uma cor que causa impacto e traz destaque!

7. O dourado também é uma boa pedida para você apostar sem medo de errar!

8. As aplicações podem adicionar ainda mais personalidade para as suas unhas.

9. Os detalhes podem tornar a sua nail art única e cheia de personalidade.

10. Alternar entre os tipos de acabamento de esmalte pode proporcionar nail arts cheias de charme e personalidade.

11. As unhas cromadas são uma tendência incrível para você apostar.

12. Tanto as formas abstratas quanto desenhos que remetem à natureza são boas pedidas para arrasar.

13. As aplicações de strass podem deixar as suas unhas ainda mais lindas.

14. Os detalhes em dourado podem proporcionar visuais discretos e sofisticados.

15. Mesclar dourado e prata é uma boa pedida para conseguir entregar visuais únicos.

