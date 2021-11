Unale: Assembleia disputa final em duas categorias

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) está concorrendo, em duas categorias, ao prêmio promovido pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). O Projeto Ales Digital disputa na categoria “Gestão” e a assistente virtual Alesinha está concorrendo na categoria “Atendimento ao Cidadão”. Em 2019, o Legislativo estadual foi premiado nessa última modalidade, com o Espaço Assembleia Cidadã.

Alesinha

Lançada em maio de 2020, a ferramenta de inteligência artificial (IA) Alesinha atende tanto ao público interno, como ao público externo da Ales, auxiliando na abertura de processos, pesquisas, agendamentos e demais serviços oferecidos pelo Legislativo. A assistente virtual está em constante processo de aperfeiçoamento e está se preparando para aumentar a sua interatividade, com a oferta de novos serviços.

Graças ao seu pioneirismo, a Alesinha já recebeu destaque na imprensa, em matéria divulgada no site da Forbes Brasil. A inteligência artificial da Ales também recebeu recentemente o prêmio “Case de Sucesso”, da empresa it4CIO.

Ales Digital

O projeto consiste na implantação de processo eletrônico, com uso de certificação digital, em todos os trâmites das áreas legislativa e administrativa da Assembleia. O Ales Digital promove a virtualização dos processos da Casa, garantindo mais eficiência e transparência dos atos do Legislativo, além de gerar economia.

Avanço tecnológico

Para o presidente Erick Musso (Republicanos), o avanço tecnológico da Casa, mesmo antes da pandemia, é fruto de uma gestão compartilhada com os servidores, séria e visionária, que aposta na modernização do serviço público como ferramenta de promoção de desenvolvimento social.

Musso evidencia que isso ganhou ainda mais corpo na pandemia, que obrigou o poder público a ser ágil em soluções que minimizassem os impactos negativos do momento para os capixabas. “Quando a pandemia chegou, nós já estávamos preparados com essas soluções tecnológicas. Sofremos menos, nos adaptamos mais rápido”, disse.

“É uma felicidade muito grande concorrer nessas categorias, mais uma vez pelo pioneirismo e a dedicação que a Assembleia do Espírito Santo tem nesses temas. Saímos, de forma célere, de uma casa que era apenas uma mera carimbadora de projetos para um ambiente onde o povo está cada vez mais próximo de seus representantes. Eu estou muito feliz, e quero agradecer aos meus colegas deputados e aos servidores da Assembleia, que têm papel fundamental nesse processo”, completou o presidente da Ales.

Prêmio Unale Cidadã

O Prêmio Unale Cidadã tem como objetivo incentivar projetos que busquem a humanização do serviço público e do Poder Legislativo. Todas as 27 Casas Legislativas do Brasil podem participar do prêmio, inscrevendo seus projetos. A premiação será realizada durante a 24ª Conferência da Unale, que será realizada de maneira híbrida (presencial e virtual), em Campo Grande (MS), de 24 a 26 de novembro.

Podem participar do evento parlamentares (vereadores, deputados e senadores), prefeitos, servidores (funcionários das Casas Legislativas) e jornalistas. Os interessados podem acessar o portal http://www.unale2021.com.br/ e fazer a inscrição. Os vencedores do prêmio serão divulgados na sexta-feira (26).