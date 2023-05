Umidade vinda do mar vai deixar tempo chuvoso em parte do ES

Incaper prevê que esse início de semana deve ser de nebulosidade e chuva na Grande Vitória e em cidades do litoral capixaba

A semana começou com nebulosidade e chuva na Grande Vitória e em cidades do litoral capixaba. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que o tempo instável nessas localidades é provocado pela umidade trazida pelos ventos costeiros. As informações são de A Gazeta.

Nesta segunda-feira (8), chove fraco na Região Metropolitana e em todas as áreas litorâneas do Estado, no começo do dia, com tendência de tempo aberto nos demais horários. Nas demais regiões não chove. O vento sopra com até moderada intensidade entre o Litoral Sul e o Metropolitano.

Na terça-feira (9), a umidade vinda do mar ainda provoca chuva rápida no começo do dia por toda a faixa litorânea, inclusive na Grande Vitória. Ao longo do dia, previsão de chuva rápida em trechos isolados do Norte capixaba e no trecho Leste da Região Serrana. As demais áreas seguem sem perspectiva de chuva, e o vento sopra com até moderada intensidade pelo litoral.

Frente fria

A quarta-feira (10) começa com tempo aberto e sem influência da umidade marítima, por conta da atuação do ar seco associado a um sistema de alta pressão. A partir do fim da tarde, o avanço de uma frente fria provoca mudanças no tempo em parte da Região Sul. Não há expectativa de chuva nas demais áreas e o vento sopra com até moderada intensidade no trecho litorâneo.