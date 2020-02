Uma noite custom da Harley-Davidson. Confira galeria de imagens

arrow-options Divulgação Harley-Davidson Sportster de vários criadores. Exposição revela como a diversidade de ideias faz bem às Harley

Na última noite na Espanha, participando do Triple S, evento baseado em três famílias Harley – Softail, Street e Sportster -, o caminho para o jantar de despedida foi feito com as H-D Sportster customizadas pela Sykes Harley-Davidson UK. Das dez motocicletas disponíveis, infelizmente cada um de nós só teríamos tempo de experimentar duas delas, uma para ir ao restaurante e outra para voltar ao hotel.

Quem me conhece sabe que a família Sportster não é a minha preferida entre as Harley-Davidson , e também que gosto mais dos modelos originais do que os customizados, mas tenho que admitir que estas motocicletas me seduziram. Além do bom gosto nos temas de cada uma das customizações, só olhando bem de perto, ao vivo, pudemos perceber a altíssima qualidade dos trabalhos. Acabamento primoroso e todas elas, com acessórios e equipamento de primeira classe.

A seguir, uma breve descrição de cada uma das motocicletas. Pilotei a Silver Iron na ida e a Pepsi-Cola na volta, notando que, pelo menos no caso dessas duas motocicletas, o trabalho mecânico também foi muito bem feito. Ambas funcionando perfeitamente, com uma notável suavidade no conjunto motor-câmbio.

As primorosas Custom

arrow-options Divulgação Harley-Davidson Sportster da Pepsi? Veja a seguir as várias leituras com base nos modelos da marca

A Custom Sportster Da Hui é baseada em uma H-D XL1200N Nightster de 2010, equipada com escapamento Vance and Hines, filtro Rough Craft e preparação Screamin’ Eagle. Mas o que mais se nota nessa motocicleta é a suspensão dianteira Springer, inteiramente cromada, da Paughco. A roda dianteira tem 23 polegadas de diâmetro.

A H-D Sportsr Custom Rothmans foi montada sobre uma XL883N Iron, convertida para 1200, com escapes Vance and Hines Mini Grenades e filtro Rough Craft. O estilo scrambler ficou patente com o para-lama traseiro cortado, com as rodas raiadas e os pneus de gomos. O tema da pintura, logicamente, foi inspirado na equipe Rothmans de Fórmula 1.

Esta Harley-Davidson Sportster XL1200X Forty-Eight pertence a uma série de sete customizações feitas pela Sykes, chamada de Seven Sisters. A Haven Brow é a número 1 dessa série. Cada uma das sete motocicletas tem uma cor diferente com o mesmo grafismo de pintura.O destaque está nos pneus de fixas brancas originais Harley-Davidson.

A Vintage 48 é uma Harley-Davidson XL1200X Forty-Eight cuja pintura do tanque é o seu destaque, inspirada nas H-D dos anos 30. Os pneus de faixa branca complementam o visual.

A H-D Monster Engine é baseada em uma XL1200X Forty-Eight de 2018, que recebeu uma conversão Rick Motorcycle para pneu traseiro de 240 mm. A adaptação inclui nova balança traseira e para-lamas mais largos, de fibra de carbono. Para harmonizar com os pneus mais largos, foi instalado um tanque de combustível maior, suporte de placa lateral e indicadores de direção minimalistas da Rizoma.

A Phat-G é uma Sportster XL 1200X Forty-Eight de 2019, preparada exclusivamente para um conhecido vlogger motociclístico norte-americano. Escape 2-em-1 e filtro são da marca Two Brothers. Essa motocicleta também tem a conversão para pneu traseiro 240 e o tanque de combustível, apesar de parecido com o original, é maior, proveniente do mercado paralelo. O grande guidão ao estilo “macaco gordo” e a pintura super detalhada são os destaques.

Com uma pintura de apelo bastante reconhecível, a H-D Pepsi Cola é uma Iron XL883N de 2014, com rodas de liga da Roland Sands, assim como muitos outros itens de customização. O logotipo vintage da Pepsi Cola foi pintado pela Image Design.

A Silver Iron é uma XL 883N Iron de 2010, feita para uso próprio de um dos customizadores da Sykes. No ano passado ele e sua motocicleta participaram do Malle Mile hill climb e os adesivos ainda estão aplicados nas laterais. O melhor nessa motocicleta é o tanque sem pintura, apenas com verniz, e o sistema bastante curioso de verificação do nível de combustível, uma mangueira transparente externa.

A Harley-Davidson XL1200X Forty-Eight 2016, apelidada de Thompson Twin, tem as rodas da H-D Fat Boy, adaptadas para caberem no garfo original da Sportster. Na traseira, foi instalado um kit de transmissão por corrente. O para-lama dianteiro é um Buell de fibra de carbono e o tanque de combustível foi aumentado.

Parecida com a anterior, a XL1200CX Roadster 2018 leva o nome do dono, Tony, também customizador da Sykes. É sua motocicleta de uso diário. As rodas originais foram pintadas de dourado e a maior parte dos componentes customizados são da linha original da Harley-Davidson .