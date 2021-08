Um ponto para cada lado! BRASIL-RS E REMO-PA

Na noite desta sexta-feira (27), Brasil-RS e Remo-PA empataram em 1 a 1 em jogo movimentado pela 21ª rodada Série B do Brasileirão, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS). O empate deixa o Xavante na 19ª posição, com 14 pontos. O Leão aparece em 12º lugar, com 27 pontos.

O jogo

O primeiro tempo foi animado no estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS). Aos dez minutos, o Brasil arriscou em chute de Rômulo. O atacante Erison abriu o placar para o Xavante aos 29 minutos. O camisa 9 recebeu passe de Kevin e acertou o canto direito do goleiro Vinicius. No ataque seguinte, Erison quase fez o segundo ao arriscar uma bicicleta. O Leão empatou aos 38 minutos. Lucas Tocantins cabeceou para o fundo das redes de Matheus Nogueira.

Na segunda etapa, o Xavante foi para cima aos dois minutos. Rildo recebeu passe na área e chutou para fora. O Remo respondeu aos dez minutos. Gedoz arriscou de longe e a bola foi para fora. Aos 29, Gedoz recebeu cruzamento de Warley e cabeceou para fora. Aos 42, Renan Gorne chutou para fora em mais um ataque dos visitantes.