Um passeio por Carlisle, feira de veículos antigos nos Estados Unidos

Gabriel Marazzi Feira de motos e carros antigos nos EUA conta com modelos diversificados, de todos os tamanhos

Mesmo visitando, e às vezes participando, das dezenas de encontros de veículos clássicos que acontecem ao nosso redor durante o ano, a coisa fica mais séria quando um deles faz parte dos grande eventos do antigomobilismo mundial.

E a vontade de estar nesses locais , que estão bem distantes de nós, muitas vezes é maior do que qualquer eventual empecilho, como, por exemplo, à distância.

É o que ocorre com a feira de outono de Carlisle , cidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que, uma vez por ano, reúne veículos antigos, com foco nos automóveis e utilitários do pré-guerra, em especial dos anos 60.

O local da feira, um enorme espaço exclusivo e fechado, bem delimitado, é palco, também, de dezenas de outros encontros, mas esse de outono, o ” Fall Carlisle Collect Car Flea Market, Corral & Auction” (nome oficial do evento), é o mais bacana de todos.

Durante quatro dias, o local fica repleto de colecionadores circulando de cá pra lá, com seus carrinhos de mão, à procura de componentes para seus carros . Ou então, à procura de qualquer boa oportunidade. E lá estava eu, à procura de motocicletas e objetos afins, itens um pouco mais raros em Carlisle, mas que também podem ser encontrados.

Foto: Gabriel Marazzi De cara, esta bela Honda CL 350 Scrambler 1972, à venda por US$ 5 mil

De cara, uma bela Honda CL 350 Scrambler , à venda por US$ 5,5 mil. Pena que não cabe na mala. As Honda CL eram as versões para fora de estrada da família CB, cuja característica eram os dois escapamentos saído para o mesmo lado e altos, para não raspar no terreno ao vencer obstáculos leves. Todo o resto era igual ao modelo original.

Foto: Gabriel Marazzi O scooter Harley-Davidson Topper é uma preciosidade

Um achado bastante interessante, que fica ainda mais interessante ao saber qual é a sua marca, é o scooter Harley-Davidson Topper , de 1961, que tem motor dois tempos de 165 cm3 e 9 cv de potência. Estava à venda na feira por US$ 6.500, sendo que, quando novo, custava US$ 430.

Foto: Gabriel Marazzi Os triciclos ATV não tinham suspensão e os “trancos” eram suavizados pelos enormes pneus

Um pouco mais à frente, uma galeria de triciclos ATV dos anos 70, que tiveram a sua produção suspensa por capotarem facilmente, acabando por cair em cima do piloto, que podia ficar gravemente ferido. Mas eu experimentei esses brinquedos, na época e, realmente, eram muito divertidos. Sem suspensão, o amortecimento era feito pelos enormes pneus do tipo balão.

Foto: Gabriel Marazzi A feira de Carlisle tem uma área de 350 mil metros quadrados

Volto em 2022 a Carlisle , depois de uma pausa devido, entre outros motivos, à pandemia. Mas são sempre quatro dias de muita caminhada, muitas fotos e muita vontade de comprar tudo o que se vê pela frente. Às vezes são dois dias a mais, quando há tempo e disposição para vermos a montagem e a desmontagem dos expositores.

Neste ano, o primeiro dia estava fraco , mas, surpreendentemente, o segundo estava tremendamente lotado. O terceiro, no entanto, foi debaixo d’água, o que assustou a todos, que nem ficaram para o quarto e último dia.

O local, exclusivo para realização de feiras e exposições , é próprio e tem uma área de 350 mil m2, com espaços para todos os tipos de exposições, como vendas de veículos, leilões, barracas de peças e “fleamarket”, onde há de tudo, bastante itens antigos e colecionáveis.

A primeira feira aconteceu em 1974 e foram aumentando as ações, como a edição de primavera da mesma feira. Há, também, feiras específicas, como a só de Corvette , só de Ford , Chrysler e marcas da General Motors .

Pena que não há uma edição específica para motocicletas, que, como vimos, não é o forte de Carlisle , mas na semana seguinte sempre há a feira de Hershey, a cerca de 50 km de distência, para onde vai a maioria dos expositores. E para onde eu fui. Mostro tudo na próxima semana. Por enquanto, curta mais motocicletas na galeria de fotos acima.

