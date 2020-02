Um mês de sexo quente? Por que não? Veja sugestões para inovar e aproveitar

A ciência comprova: casais felizes são aqueles que fazem “aquilo” ao menos uma vez por semana. Pelo menos é o que indica um estudo publicado no periódico Social Psychological and Personality Science , dos EUA. Marque no seu calendário os dias quentes (veja algumas sugestões abaixo) e tire vantagem de um mês de sexo quente .

Dia 1

Horário: por volta das 7 da noite

Local: um lounge

shutterstock Jantar em um lugar tranquilo pode ser o primeiro passo para uma noite de sexo quente

O que aproveitar: sexo com joguinhos! Troque as grandes multidões típicas dessa época do ano por um lounge aconchegante. Peça um vinho e uns petiscos, como um coquetel de camarão e uma tábua de frios.

A dica da sexóloga Patti Britton, dos EUA, é: alimente seu parceiro, fazendo-o morder algum frio defumado ou simplesmente lambendo o molho do coquetel direto do dedo dele, com delicadeza e em movimentos lentos, como um sexo oral.

Porque é quente: esse joguinho com alimentos aumenta a excitação , pois os lábios têm muitas terminações nervosas, o que resulta em maior sensibilidade. “Isso vai levar seu parceiro à loucura”, diz Patti.

Após a brincadeira, vocês estarão tão excitados que mal serão capazes de esperar chegar em casa para transar. Continuem a provocação no carro no caminho, passando a mão por cima das calças um do outro. Depois dessa experiência, nunca mais você verá um coquetel com molhos sem se lembrar dessa noite.

Dia 4

Horário: perto das 2 da tarde

Local: a cozinha de casa

shutterstock Levar o sexo para fora do quarto é uma ótima forma de apimentar as coisas

O que aproveitar: ser surpreendida ou surpreender o parceiro enquanto cozinha ou lava a louça garante a excitação. Beijos na nuca, carinhos no bumbum ou mesmo um simples puxão pela cintura são o segredo – o fator surpresa vai provocar arrepios! Além disso, as preliminares podem começar com beijos que descem pelo pescoço, seios, barriga…

Por que é quente: a mesa, um balcão ou mesmo a pia da cozinha são lugares ideais para vocês satisfazerem todo o desejo provocado pelos beijos e carícias enquanto um dos dois cozinhava. Apoiar-se na superfície com os antebraços, empinando o bumbum, garante a penetração por trás. Ou sente-se em um desses locais, deixando sua virilha na altura do quadril dele. Peça ainda para que ele estimule o clitóris enquanto a penetra, para um prazer duplo. Afinal, a cozinha é o local ideal para temperar – inclusive a relação.

Dia 15

Horário: 9 da noite

Local: banheiro

shutterstock Sexo no banho também está nessa lista

O que aproveitar: os dias quentes de verão podem ser de muito prazer se a água diminuir o calor – do desejo. No chuveiro, ensaboar o parceiro, acariciando cada parte do seu corpo e caprichando em partes de maior sensibilidade, como o peito, a parte interna das coxas e o bumbum aumenta a intimidade e a libido dos dois.

Ainda é possível tirar proveito dos aromas de essências em velas e óleos de banho, aumentando a percepção de outros sentidos, além do tátil e visual.

Por que é quente: segundo a psicóloga e sexóloga Carla Cecarello, de São Paulo, essa pode ser uma prática que estimula a libido e provoca o parceiro por não ser algo rotineiro, além de possibilitar a descoberta da sensibilidade de cada parte do corpo do outro.

A sexóloga também considera que essa é uma ótima opção para o período menstrual, pois pode diminuir o distanciamento desses dias e ainda garantir prazer, devido à lubrificação mais intensa durante o ciclo e maior libido feminina, sem falar do fortalecimento da intimidade do casal.

Dia 19

Horário: 6 da manhã

Local: sua cama

shutterstock Acordar com sexo também é uma ótima ideia

O que aproveitar: quantas vezes você já ouviu a dica de acordar seu parceiro com sexo oral ? Pois é, a dica já está batida. Quer inovar? Deixe-o doido acordando-o ao som de seus gemidos enquanto se masturba. Seus sons podem ser uma surpresa agradável – e tentadora – que ele não vai resistir.

Com certeza, com esse jeito novo de acordar, ele vai querer “te dar uma mãozinha”. “A masturbação feita no outro é um ótimo começo para o prazer”, diz Patti. Quem precisa de uma xícara de café quando se tem um orgasmo delicioso?

Por que é quente: estudos comprovam que a oxitocina, o hormônio do amor, é liberado também com o sexo, o que aumenta o vínculo entre o casal. Garanta um dia feliz e com maior cumplicidade com seu parceiro após o sexo matinal : acordar mais cedo para dar um pouco do seu tempo para seu companheiro permite que vocês se concentrem mais nas necessidades um do outro, diz a psicóloga norte-americana Megan Fleming, Ph.D. em sexo e terapia de casais.

Dia 22

Horário: 13h

Local: no seu carro

shutterstock Fazer sexo no carro pode ser algo bem excitante

O que aproveitar: depois do almoço ou no caminho para o encontro com amigos, dirigir até um lugar mais isolado com seu parceiro pode ser uma ótima ideia. Estacione o carro em um local seguro e longe de olhares, ponha seu banco para trás e puxe-o pelo pescoço, peça que ele acaricie seus seios e estimule seu clitóris enquanto você controla o movimento indo para cima e para baixo com o quadril.

Por que é quente: essa é uma oportunidade de você trazer à tona aquela paixão típica da adolescência, quando você tem que se esconder para encontrar um momento sozinha com o parceiro. “A adrenalina e a ansiedade por poder ser pega de surpresa provocam uma sensação de vitalidade”, diz Megan. “É uma experiência erótica que permite a você passar dos seus limites habituais”, continua a psicóloga.

Dia 29

Horário: 1 da manhã

Local: piscina

shutterstock Sexo na água completa a lista, mas a prática exige cuidados

O que aproveitar: o carnaval é uma delícia mas também pode ser estressante. Organizar a volta à rotina é capaz de ser mais divertido se vocês se despedirem do feriado em uma piscina. Além de amenizar as altas temperaturas, é possível experimentar diversas posições diferentes e uma fantasia bastante frequente no imaginário de homens e mulheres.

Leia também: De quatro no sexo: veja dicas de como apimentar o “doggy style”

Por que é quente: como na água os corpos ficam mais leves, vocês podem testar diversas posições diferentes. Usando uma boia como apoio, você pode flutuar enquanto enlaça com suas pernas seu parceiro bem na altura do quadril e ele a penetra profundamente, acariciando seus seios e estimulando seu clitóris. A visão privilegiada para ele, de todo o seu corpo, deixará vocês em total sintonia para um orgasmo maravilhoso e um ano novo sensacional!