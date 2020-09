Um mês após explosão, resgate encontra sinais de vida em escombros de Beirute

Divulgação A avó das crianças acionou a polícia depois que a mãe disse que iria matar os filhos e se suicidar.

Agente da polícia da cidade de Solingen, na Alemanha, encontraram os corpos de cinco crianças mortas dentro de um apartamento. A mãe dos jovens tentou se atirar nos trilhos de uma estação de trem da cidade.

De acordo com o jornal alemão “Bild”, as crianças encontradas mortas tinham 1, 2, 3, 6 e 8 anos de idade. Um outro jovem, com 11 anos de idade, foi encontrado vivo.

O jornal diz ainda que a polícia foi acionada pela avó das crianças depois que ela ouviu um relato da filha dizendo que iria matar os jovens e se suicidar em seguida.

A mãe das crianças tem 27 anos e não teve a identidade revelada pelas autoridades. Ela foi resgatada e está sob custódia policial em um hospital. A causa do crime ainda não foi descoberta e as autoridades não divulgaram informações sobre o jovem encontrado vivo.