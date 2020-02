Um Mac Pro ou nove carros? Modelo chega ao Brasil custando quase meio milhão

arrow-options Divulgação Novo Mac Pro chega ao Brasil





O novo MacPro , lançado em junho passado, finalmente está disponível no Brasil . E se você está seriamente interessado em um, esperamos que tenha aproveitado estes oito meses para juntar o dinheiro. Porque os preços…

Vamos lá. O modelo mais “básico” usa o gabinete torre e já é um monstrinho, com processador Intel Xeon W de 8 núcleos a 3,5 GHz, 32 GB de RAM DDR4, uma GPU AMD Radeon Pro 580X com 8 GB de memória GDDR5, SSD de 256 GB, mouse e teclado. Tudo isso por “apenas” R$ 56.000,00.

Já o modelo mais poderoso usa um gabinete horizontal, para ser montado em um rack. É equipado com um processador Intel Xeon W de 28 núcleos e 2,5 GHz, 1,5 TB de RAM DDR4 (em 12 pentes de 128 GB cada), duas GPUs Radeon Pro Vega II Duo com 2x 32 GB de memória HBM2 cada, SSD de 8 TB, uma placa Afterburner para acelerar a codificação de vídeo, Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 e teclado. Por R$ 440.198,00.

Leia também: Quantas abas do Chrome o Mac Pro de 1,5 TB de RAM consegue abrir?

Para se ter uma idéia um Chevrolet Onix , o carro mais vendido no Brasil no ano passado, custa a partir de R$ 48.690. Ou seja, com o valor de um Mac Pro “turbinado” é possível comprar 9 Onix e ainda sobram quase R$ 2 mil.

Mas antes que alguém diga ” Que absurdo! A Apple está louca! Quem vai comprar isso? “, vale mencionar que o Mac Pro é uma máquina Profissional , com P maiúsculo. Seu público alvo não é o consumidor final, mas sim empresas que trabalham com CAD , modelagem e animação 3D ou edição profissional de vídeo, entre outras áreas. Atividades nas quais o ganho em produtividade trazido pela máquina acaba fazendo com que ela “se pague” em pouco tempo.

Dito isto, quem quiser se aventurar terá de esperar de duas a três semanas para a entrega. Pelo menos o frete é grátis .