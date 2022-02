“Um Lugar ao Sol”: Noca faz descoberta e joga Thaiane contra a parede

Thais Teles Um Lugar ao Sol: Noca faz descoberta intrigante e coloca Thaiane contra a parede

A verdade que Thaiane (Georgia Castro) quer esconder, a primeiro momento, na novela “Um Lugar ao Sol” é que ela é neta de Noca (Marieta Severo). Por isso, a cozinheira largou a mãe trabalhando na casa do pai sem ser reconhecida e foi parar no restaurante da avó.

A fim de investigar o que aconteceu de verdade no passado, Thaiane mentiu ao dizer que vem do Espírito Santo ao invés de Confins do Alto, cidade natal de Noca. Simpática e competente, a filha não reconhecida de Jerônimo (Thelmo Fernandes) conquistou todas do restaurante fácil.

Leia Também

Até aí tudo bem, mas certa vez, a cozinheira receberá várias ligações de Confins do Alto e por uma coincidência Noca verá o número e reconhecerá de cara. Desconfiada, a avó de Lara (Andréia Horta) vai jogar logo Thaiane contra a parede.

“Ué, mas… Esse é o código de área de Confins. Confins do Alto, e… Você por acaso é de lá?”, Noca vai querer saber fingindo que não se lembra da primeira conversa delas.

Leia a matéria completa no TV Foco.