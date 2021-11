‘Um Lugar ao Sol’: Lara vê Christian sofrer grave acidente e não reconhece ex

Kelves Araújo Um Lugar ao Sol





Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Christian vai sofrer um grave acidente de carro e terá a ex-namorada, Lara, como testemunha. A mocinha, no entanto, não vai conseguir reconhecer o ex em meio a tragédia, mesmo após acompanhar todo o socorro e ver o acidente acontecer frente aos seus olhos. As cenas chocantes estão previstas para ir ao ar no próximo dia 27.





Tudo acontece quando Lara e Mateus seguem na estrada e presenciam um grave acidente. Um carro perde o controle e acaba capotando inúmeras vezes, caindo em uma ribanceira. Assistindo tudo, a jovem faz de tudo para salvar a pessoa no carro, sem saber que se tratava do ex.

