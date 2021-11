Um Lugar ao Sol: Bárbara tem surto de ciúme e liga para Lara

Thais Teles Um Lugar ao Sol: Bárbara tem surto de ciúme, sangra e desafiada ligará para Lara na frente de Christian

Depois de todas que Renato (Cauã Reymond) aprontou, não é à tona Bárbara (Alinne Moraes) ficar cismada quando encontra algo estranho, não? Em Um Lugar ao Sol, o que será encontrado é simplesmente o telefone de Lara (Andréia Horta).

Mexido após a conversa que teve com Ravi (Juan Paiva), Christian, ou Cauã Pobre como é conhecido nas redes sociais, sonhará com a sua ex-namorada. Até aí tudo bem, mas ele citará no nome de Lara na frente de Bárbara que ficará em alerta total.

Logo em seguida, a irmã de Rebeca (Andrea Beltrão) acordará o marido para perguntar quem é Lara. Desnorteado, mas mantendo o personagem, Christian desconversará e deixa a esposa mais desconfiada.

