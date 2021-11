‘Um Lugar ao Sol’: Bárbara descobre que não pode ter filhos e entra em depressão

Thais Teles Um Lugar ao Sol: Bárbara descobre verdade pavorosa e tenta se matar

Uma tragédia em Um Lugar ao Sol fará Bárbara (Alinne Moraes) ficar fora de seu eixo. Grávida, ela sofrerá após o seu parto quando seu bebê nascer morto. Em depressão, a esposa de Christian (Cauã Reymond) tentará se matar.

Sendo enganada pelo próprio marido que se passa por Renato, Bárbara teve uma severa crise e foi levada ao hospital após sangramento preocupante. Após um confronto com Christian, sua médica pedirá muito cuidado pois sua gravidez é de risco.

Haverá uma passagem de tempo em Um Lugar ao Sol e com a barriga já grande, Bárbara será levada às pressas para o hospital. Porém, o difícil parto terá final trágico. O neto de Santiago (José de Abreu) nasce morto. Em pouco tempo, Bárbara descobrirá que não pode mais ter filhos.

Em estado depressivo, Bárbara fará uma viagem com Christian para Búzios, mas estará tão desesperada que tentará se matar se jogando no mar. Quando está quase morrendo, ela será salva pelo marido se atirará no mar com roupa social e tudo.

