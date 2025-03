Um guia para os jogos de cartas clássicos de cassino

Jogos de cartas como Blackjack e Bacará são alguns dos jogos de cassino mais antigos que existem. Portanto, não é de surpreender que eles sejam um elemento básico dos cassinos tradicionais e dos cassinos on-line até hoje.

Diferentemente dos jogos de caça-níqueis, os jogos de cartas apresentam uma combinação de jogabilidade baseada na sorte e na tomada de decisão do jogador que os diferencia. Mas isso não significa que esses jogos de cartas clássicos sejam todos iguais – o pôquer e o bacará clássicos parecem muito diferentes um do outro!

Se você quiser conhecer os prós e contras desses jogos de cartas clássicos, continue lendo.

Blackjack – Contagem até 21

Começando provavelmente com o mais popular do grupo, o Blackjack on-line . Os jogadores tentam obter um valor de mão mais próximo de 21 do que a mão do dealer. Mas se o valor da mão for maior do que 21, eles serão eliminados e perderão a aposta.

No início do jogo, o jogador recebe duas cartas, viradas para cima. O dealer também recebe duas cartas no Blackjack clássico, sendo que uma delas é exibida virada para cima na mesa e a outra é deixada virada para baixo.

Os jogadores têm algumas opções em sua vez (supondo que não tenham obtido uma mão totalizando 21 no sorteio inicial). Essas opções são:

Hit (acertar) – pegar outra carta para aumentar o valor da mão.

Dividir – se a mão inicial tiver duas cartas do mesmo valor, dividi-las em duas novas mãos que serão jogadas separadamente.

Double down (dobrar) – dobrar a aposta inicial em troca de apenas uma carta extra.

Stand – manter a mão no valor atual e encerrar a vez.

Quando todos os jogadores da mesa tiverem terminado seus turnos – seja por terem sido eliminados ou por terem parado – o jogo volta para o dealer. Nesse momento, a carta virada para baixo do dealer é revelada. Se a mão do jogador tiver um valor inferior a 17, ele deverá bater até atingir pelo menos esse valor e então parar.

Pôquer – Flop, turn e river

Existem algumas variedades principais de pôquer, mas todas elas se enquadram na mesma categoria. Os jogadores buscam ter a mão mais forte da mesa ou blefar.

O Texas Hold’em é o formato de pôquer mais conhecido, no qual os jogadores recebem duas cartas privadas e a mesa recebe cinco cartas comunitárias. As mãos são formadas a partir de uma combinação das cartas mantidas pelo jogador e uma seleção das cartas comunitárias para formar uma mão de cinco.

As cartas comunitárias são distribuídas em etapas, conhecidas como flop (as três primeiras cartas), turn (a quarta carta) e river (a última carta). O jogo passa por rodadas antes e depois de cada uma dessas etapas.

Mãos diferentes recebem valores diferentes, variando de uma carta alta na parte inferior até o royal flush como o mais forte.

Bacará – Agitado, não mexido

O jogo de Bacará é provavelmente mais famoso por seu papel como o jogo de cassino preferido de James Bond. É um jogo simples, com os jogadores apostando em um dos três resultados possíveis – o jogador, a banca ou um empate.

No início do jogo, duas cartas são distribuídas para duas mãos, conhecidas como o jogador e a banca. A mão que tiver o valor mais próximo de nove é considerada a mais forte, com as cartas avaliadas em seu valor nominal de dois a nove, os ases valendo um e todas as cartas de dez ou de face valendo zero.

Esses jogos clássicos de cartas de cassino estão disponíveis para serem jogados de várias formas, com muitas variações modernas em sua jogabilidade e regras principais.