Um guia de sex toys para iniciantes

Pexels Se você não sabe por onde começar quando se trata de brinquedos adultos, o iG Delas preparou um guia detalhado dos principais toys para você





Fazer sexo é uma experiência muito prazerosa, isso não é segredo. Mas o que fazer quando você deseja se satisfazer sozinha e não sabe por onde começar? Nesses momentos, os brinquedinhos são uma ótima opção para quem quer experimentar novos ares na vida sexual.

É claro que a masturbação, por si só, já pode ser suficiente para suprir suas vontades. Mas porque não experimentar? O iG Delas preparou um guia importantíssimo de toys para que você possa explorar sua sexualidade. Vem ler!

Vibrador

O mais clássico de todos os sex toys, o vibrador é um instrumento vibratório que pode (ou não) simular o formato de um pênis. Seja recarregável ou por pilhas, esse toy é indispensável quando se fala em brinquedos adultos.

“Além do clássico modelo penetrável com formato semelhante ao pênis, atualmente, é possível encontrar vibradores com diferentes tamanhos, funções e velocidades”, conta Bruna Moraes, especialista em sexy toys na Miess.

Existem modelos pequenos e discretos, indicados sobretudo para as iniciantes, assim como também, opções que estimulam o ponto G e o clitóris simultaneamente.

Por mais que a sua proposta seja a de penetração, ele pode ser usado para estímulos diversos, como nos seios, nas pernas e nas costas. Deixe sua imaginação fluir!

Bullet

Para as mais discretas ou inseguras em comprar, de cara, um toy, o vibrador bullet pode ser uma ótima opção. Isso porque, diferente dos vibradores comuns, ele é pequeno, mais silencioso e discreto. Eles também são conhecidos como vibradores ‘bala’.

Segundo Bruna, ele é super indicado para quem ainda não tem um vibrador e deseja explorar um pouco mais desse universo. Compacto, ele cabe até na bolsa (para aquela viagem rápida, quem sabe?) e, por não ter um encaixe único, pode vibrar em diversas partes do corpo – por ser pequenininho, ele pode ser perfeito para estimular o clitóris, por exemplo.

Rabbit

Para quem deseja mergulhar de vez no mundo dos toys, o vibrador rabbit é a escolha certeira. Geralmente, ele consiste em um eixo para penetração vaginal e um apêndice externo menor (semelhante a orelhas de coelho) para estimulação clitoriana. Um duplo estímulo que pode oferecer orgasmos intensos e muito prazer.

“Ele serve tanto para penetração, onde a parte maior dele é para introdução, e a menor para estimulação externa no clitóris. Geralmente, eles têm vibrações potentes tanto internas quanto externas e são próprios para mulheres que desejam essa estimulação dupla, tanto clitoriana quanto vaginal”, conta Stephanie Seitz, sexóloga da INTT Cosméticos.

Sugador

Se os vibradores anteriores eram principalmente penetrativos, o sugador é o contrário: o protagonista aqui é o clitóris. Ele, de fato, suga o órgão sexual e oferece muito prazer.

Divulgação Sugador é uma das melhores opções de toys, afirmam especialistas

“O sugador, para mim, é um dos melhores acessórios que existem no mercado. Quando ele suga, o que ele faz? Ele cria uma pressão ali que vai trazer mais sangue para a região, fazendo com que a probabilidade da mulher atingir o orgasmo seja muito maior. E o segundo é que ele deixa a região mais perceptível ao toque, então você intensifica o toque”, conta Stephanie,

Ponto G

O ponto G feminino refere-se a uma área sensível dentro da vagina que pode proporcionar prazer sexual intenso quando estimulada. Ele fica localizado a alguns centímetros ao longo da parede frontal interna da vagina.

Bruna explica que os vibradores do ponto G tem a sua ponta levemente curvada para estimular com mais eficiência essa região.

Egg

Você já ouviu falar no Egg? Ao contrário do imaginado, os ‘ovinhos’ servem tanto para a masturbação feminina quanto a masculina.

Os ‘eggs’ são toys de silicone com texturas variadas que proporcionam estímulos diferenciados. “É indicado o uso com lubrificante a base d’água para que o masturbardor escorregue bem. Para uso no pênis, deixe as texturas para dentro, para uso na vulva, deixe as texturas viradas para fora”, afirma Stephanie.

Plug anal

Se você quer experimentar de vez, porque não testa um plug anal? Esse acessório prepara a região anal para a penetração do pênis, já que auxilia na dilatação.

Ele também pode ser usado para uma dupla penetração e também para potencializar o prazer durante a masturbação.

