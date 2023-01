Um dos traficantes mais perigosos do Rio foge da cadeia em Bangu

Reprodução – 29/01/2023 Jean Carlos Nascimento dos Santos, o Jean do 18

Três presos fugiram, na manhã deste domingo (29), do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu , na Zona Oeste do Rio. Entre eles estava Jean Carlos Nascimento dos Santos, o Jean do 18 , apontado como antigo chefe do tráfico do Morro da Dezoito, em Água Santa, na Zona Norte do Rio. O homem é considerado um detento de altíssima periculosidade.

O criminoso estava preso desde 2017, quando foi detido por policiais do 3º BPM (Méier) durante uma operação na comunidade. Jean foi indiciado pelo homicídio de Roberto Viegas Rodrigues, que era seu advogado, e por ocultação de cadáver. Na época, ele já acumulava mais de 20 mandados de prisão.

Além de Jean, Lucas Apostólico da Conceição e Marcelo de Almeida Farias Sterque, que seriam seus comparsas, também fugiram. A dupla é considerada de alta periculosidade.

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), os três custodiados estavam presos na Penitenciária Lemos Brito, também conhecida como Bangu VI. Ainda não há informações de como o trio conseguiu escapar da prisão.

A Seap ressaltou que está mobilizando suas forças para apurar as circunstâncias do episódio. A secretária Maria Rosa Lo Duca Nebel, que está na unidade para acompanhar as perícias, colocou a Divisão de Recaptura (Recap) da Polícia Penal na rua em busca dos foragidos.

A secretaria ainda informou que transferiu dois custodiados, identificados como Alcimar Pereira dos Santos e Anderson Ribeiro Dias, que são da mesma facção dos foragidos, para a Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, também conhecida como Bangu 1, como forma de prevenção.

Além disso, as visitas foram suspensas e policiais penais fazem uma revista na unidade.

*Rômulo Cunha

Fonte: IG Nacional