Um dia antes de anunciar desligamento da Black Beef, Caio Castro cuida do visual

Reprodução/Instagram Caio Castro





Depois de mais de três anos atuando como sócio da rede de hamburgueria Black Beef, Caio Castro falou nesta sexta (16) sobre seu afastamento por divergências comerciais. Em um dos trechos do comunicado enviado à imprensa, disse que se sente “honrado por ter conseguido construir um negócio totalmente diferente e por ter vivido momentos de aprendizado e conquistas”. Em outro, além de fazer um agradecimento especial “a todos os envolvidos nesse projeto que me trouxe tantas alegrias”, destacou que, agora, parte para um novo desafio e “certo de que fiz a melhor escolha”.

Divulgação Caio Castro e Luciana Passon





Porém, antes de tornar pública essa sua decisão, o eleito de Grazi Massafera foi visto na Human Clinic, na zona sul de São Paulo, sob os cuidados da médica tricologista Luciana Passon, dando sequência à manutenção de um tratamento capilar. Por lá, o ator fez o MMP e também a laserterapia, indicados para quem tem cabelos muito finos. “Servem para a redensificação dos fios e ganho de volume”, como frisou a doutora. Desta vez, o galã, escalado para “Olho por Olho”, novela das 21h, de João Emanuel Carneiro, foi acompanhado da mãe, Sandra Castro.













Fazer o bem faz bem!

Reprodução/Instagram Louise D’Tuani





Nesta sexta-feira (16), foi dado o pontapé inicial na nova edição do evento Arte na Fonte, que reúne obras exclusivas de vinte e quatro mulheres artistas, que serão leiloadas pelo Instagram da plataforma. Parte do lucro será doada ao Projeto Ninar, conhecido por assistir mães em situação de vulnerabilidade durante a gestação e nos primeiros meses de maternidade.

Com curadoria de Camila Seixas, estão confirmados alguns nomes consagrados, como a artista Claudia Teruz e Heloísa Crocco, além do début da atriz Louise D’Tuani, que é casada com o comediante Eduardo Sterblitch e, há três anos, se dedica à pintura. Os lances poderão ser feitos por meio dos comentários da rede social.

Luz na passarela

Divulgação Natália Toscano





Assim como as ex-BBBs Pocah e Gizelly Bicalho, Natália Toscano, que é casada com o sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, também surgiu com o visual renovado por conta da maratona de transformações Cor & Ton, da Niely Gold, batizada de “Fique Diva”.

Ao falar sobre o resultado com o iG Gente , a influenciadora digital, que entrou para o time das morenas, não escondeu o jogo e destacou que o ato de mudar traz energias diferentes. Mais do que isso, revelou que está superfeliz e se sentindo linda.

Ah, e o maridão não deixou por menos. Aos risos, disse: “Tenho uma nova esposa na minha casa”. Depois, completou: “Ficou maravilhosa” e “ela sabe que amei”.

Você viu?

Esquentando os tamborins

Divulgação Larissa Honaiser





Acostumada com os “palcos da vida” e o carnaval da Bahia, a cantora Larissa Honaiser é a nova rainha de bateria da Tradição. O convite, segundo nos contou, partiu do carnavalesco Leandro Valente e da dirigente da agremiação carioca, Raphaela Nascimento.

“É a realização de um grande sonho”, “estou em êxtase” e “vamos lutar pelo campeonato” foram frases ditas pela beldade, que também é formada em artes cênicas pela Casa de Artes de Laranjeiras, durante rápido bate-papo com a Coluna Marcelo Bandeira, hospedada no iG Gente .

Por fim, mas não menos importante, Lary destacou que não pretende medir esforços para fazer uma boa apresentação na Sapucaí.

Vale a pena ver de novo!

Divulgação Edney Silvestre é entrevistado por Samuel Seibel





Repórter especial e autor do premiado livro “Se Eu Fechar os Olhos Agora”, que tem como pano de fundo a crônica de costumes do início dos anos 1960 e virou série exibida na Globo, Globoplay e em diversos países, Edney Silvestre participou na última quinta (15) de uma live da Livraria da Vila, com a mediação de Samuel Seibel.

Durante a transmissão, ele falou sobre seu novo romance, “Amores Improváveis”, da Globo Livros. Para quem não pôde acompanhar, fica o aviso: a conversa está disponível na íntegra nas redes sociais da loja.

Programação especial

Paula Dias/Divulgação Muato





Se vivo estivesse, Nelson Mandela teria feito 103 anos neste domingo (18). Ciente disso, o multiartista Muato programou uma live do projeto “AfroLove Songs ou A Canção Urbana de Amor Política” para exaltar a sua figura e o seu legado na luta contra a discriminação e a segregação racial.

A apresentação foi uma experiência multiplataforma interativa, integrando YouTube, Instagram, WhatsApp e Zoom. Além das composições do álbum, o público também pôde entrar em contato com criações elaboradas especificamente para essa homenagem.

Dica literária

Selmy Yassuda/Divulgação Gabriela Lopes





A escritora e digital influencer Gabriela Lopes não cabe em si de tanta felicidade. O motivo? O lançamento do livro “Não É Só Caos, Há Um Recomeço!”, em que faz um convite ao entendimento sobre a dor e como usá-la como ferramenta impulsionadora para garantir conquistas e manter o foco nos seus objetivos. A publicação é personalizada e composta por devocionais, tarefas diárias, espaço exclusivo para anotações pessoais e versículos para meditação.