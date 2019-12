“Um dia a liberdade virá”, diz juiz em carta de fim de ano para presos

arrow-options João Marcos Buch / Facebook Mensagem foi entregue a presos em celas

Um juiz de Santa Catarina dividiu opiniões nas redes sociais após publicar a íntegra de uma carta de fim de ano enviada por ele para os detentos do Complexo Prisional de Joinville. Na mensagem, João Marcos Buch, da Vara de Execuções Penais, fala sobre intolerância, direitos dos presos e expectativas para o próximo ano.

“As reivindicações que vocês me fazem são justas, baseiam-se na lei, como por exemplo acesso ao trabalho, ao estudo, diminuição da superlotação quando no Presídio”, afirma Buch, dando garantia de que, assim como ele, toda a equipe da qual ele faz parte se esforça para o cumprimento deste direito.

O juiz fala, ainda, que não deseja que as grades e muros das prisões se assemelhem aos dos campos de concentração. “Todos os dias eu tento explicar que ninguém pode ser definido como bandido”, afirma. A decisão de publicar a carta nas redes sociais foi tomada após repercussão interna do documento no meio jurídico. Buch recebeu uma ligação do ex-ministro Ayres Britto. “O professor me cumprimentou, falando sobre direito e justiça, sobre vida”, explicou.