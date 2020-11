Um ano sem Gugu: “Está presente em tudo que criou”, diz assessora e amiga

Reprodução/PlayPlus A semana em “A Fazenda 12”





Com a décima eliminação de “A Fazenda 12”, é chegada a hora de fazer um balanço de tudo o que rolou na semana . No Twitter, a saída de MC Mirella foi fortemente comemorada e, por lá, muitos internautas especulam que a RecordTV manipule o jogo.

Vem entender tudo com o resumão que o iG Gente preparou:

Formação da roça

Pela terceira vez sendo a Fazendeira do reality, Jakelyne Oliveira indicou Mirella, alegando falta de afinidade com a colega de confinamento. A modelo ainda disse que essa foi uma decisão muito difícil de ser tomada, pois poderia estar colocando alguém que gosta em risco.

Jake justifica seu voto e até expõe seus critérios para indicar Mirella para a #RoçaAFazenda ? Quer ver mais #AFazenda12 ? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/drk789uI3y — A Fazenda (@afazendarecord) November 18, 2020





Com quatro votos, Mateus Carrieri foi o segundo roceiro escolhido, que puxou Stéfani Bays para a berlinda. Lipe Ribeiro, que ganhou de Mariano a chama vermelha, escolheu Tays Reis como quarta roceira. O quinto banquinho foi ocupado por Jojo Todynho através da dinâmica do Resta Um.

Mas Mariano, que venceu a Prova de Fogo do último domingo (8) e decidiu ficar com a chama verde, pôde salvar um roceiro da berlinda, além de vetar alguém da Prova do Fazendeiro, que aconteceu no dia seguinte. Ele salvou Tays e vetou Mirella.

Contradição da produção sobre a formação da roça

No programa de segunda-feira (17), Marcos Mion havia anunciado aos telespectadores que, nesta semana, o segundo peão mais votado também iria para a roça. Mas não foi o que conteceu na terça, já que o terceiro roceiro foi parar na berlinda através da “puxada da baia”.

“O revertério foi tão grande que ontem a gente viajou e comentou de não ter puxada da baia. Não sei, eu devo ter escorregado na cozinha, ter feito xixi na pia do banheiro, porque vai ter sim”, brincou o apresentador na hora de anunciar que o segundo peão mais votado não iria para à roça.





No Twitter, muitos internautas ficaram confusos. Alguns, inclusive, acusaram a RecordTV de manipular “A Fazenda 12”. O bafafá foi tanto que Marcos Mion se pronunciou no Twitter sobre esse assunto.

“Sim, foi um erro de comunicação. Colocaram a informação equivocada no meu texto. Por isso, consertei no começo do programa brincando que tinha passado por um pós-festa daqueles, que falamos que não teria puxada da baia e corrigimos. Explicando a dinâmica correta”, explicou Mion na rede social.

Mariano troucou ou não olhares com Biel?



Outras falhas da produção de “A Fazenda 12” foram apontadas por internautas durante a formação da roça. Além de informações desencontradas sobre a votação e “puxada da baia”, muito se falou sobre Mariano ter burlado as regras do programa ao trocar olhares com Biel.

Agora me fala que ele não olhou pic.twitter.com/AadfzR77sd — Ana Carolina?⚡?? (@aninha_ntj_) November 18, 2020





No Twitter, a tag “Cancela o Poder” ficou entre os assuntos mais comentados no dia seguinte à formação. Por lá, muitos consideram que o olhar que Mariano trocou com Biel pouco antes de revelar qual era o poder da chama verde foi contra as regras do reality show.

Em conversa com Mirella e Stéfani Bays, Raissa Barbosa também alegou ter visto o sertanejo trocando olhares com Biel antes da leitura do poder. Segundo as regras do jogo, é proibido qualquer tipo de contato com os demais peões com o dono do lampião.

As meninas estão falando que rolou sinais CANCELA O PODER

pic.twitter.com/iZ3c17M4Is — taty ᵇˢ ᵗˢ (@tatyfalou) November 18, 2020





Prova consagra Jojo Fazendeira

No dia seguinte, quarta-feira (18), Jojo Todynho venceu sua primeira prova dentro de “A Fazenda 12”.A roça foi composta, assim, por Mirella, Stéfani Bays e Mateus Carrieri.

Jojo aproveita a vitória da #ProvaDoFazendeiro para fazer um pedido especial… Ai, ai, Jordana! ?? Quer ver mais detalhes de #AFazenda12 ? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/Mc0hTujAyE — A Fazenda (@afazendarecord) November 19, 2020





Ao participar da “live do fazendeiro”, a funkeira falou sobre a emoção de ser Fazendeira. “Posso estar cancelada aí fora… mas amarraram o leão com barbante e agora a fera está realmente solta”, disse.

“Decorrente do que aconteceu ontem, eu colocaria Lidi e Biel. Biel é uma pessoa que eu falo cordialmente, cada um no seu quadrado. E a Lidi me decepcionei. Achei que ela levaria em consideração toda nossa caminhada (…) abri os olhos, raciocinei e vi que ela é conveniente”, respondeu Jojo quando foi questionada sobre suas indicações à próxima roça.

Eliminação de MC Mirella

MC Mirella foi a décima participante a deixar “A Fazenda 12” na quinta-feira (19) com 29,44% dos votos. Stéfani Bays recebeu 32,91% dos votos e foi a primeira a voltar à sede depois que Marcos Mion anunciou sua permanência com um discurso citando o dono do SBT , Silvio Santos. Mateus Carrieri voltou logo em seguida e teve 37,65% dos votos.