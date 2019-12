Um ano sem cores alegres para o Botafogo

O ano de 2019 não vai deixar saudade para os botafoguenses. Dentro das quatro linhas, o alvinegro carioca fracassou em tudo que disputou. Diferente do basquete do clube, que conquistou a Liga Sul-Americana. Voltando ao futebol, as glórias passaram longe de General Severiano. No Campeonato Carioca, o glorioso não foi nem às semifinais e terminou em oitavo lugar no torneio. Na Copa do Brasil, foi até a terceira fase e acabou eliminado pelo Juventude. O mesmo aconteceria diante do Atlético-MG pelas oitavas-de-final da Sul-Americana. No Brasileirão, amargou o 15º lugar, após três trocas de técnicos.

Felipe Vizeu, formado na base do Flamengo e com passe pertencente a Udinese (Itália) também está nos planos alvinegros. Nestes últimos dias do ano, os sócios do clube aprovaram a criação do Botafogo S/A, empresa que vai cuidar de todos os assuntos relativos ao futebol.