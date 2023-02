Um ano de guerra: Meloni diz que Putin ‘fracassou’

Kremlin – 11.01.2023 Presidente da Rússia, Vladimir Putin

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni , divulgou nesta sexta-feira (24) uma mensagem por conta do aniversário de um ano da invasão da Rússia à Ucrânia e disse que o plano do presidente Vladimir Putin “fracassou”.

“Um ano atrás, a Federação Russa chocou o mundo invadindo a Ucrânia . A Rússia já tinha cometido agressões contra seus vizinhos e nunca deixou de reivindicar aquilo que chama de suas fronteiras históricas, mas ninguém podia imaginar um ato tão grave”, afirmou a premiê, que visitou Kiev na última terça (21).

“O objetivo de Putin era fazer a Ucrânia capitular e depois direcionar seus objetivos expansionistas para países fronteiriços, e não apenas na Europa. Esse plano fracassou”, acrescentou Meloni .

Segundo a premiê, Moscou teve de “fazer as contas com a heroica reação de um povo disposto a tudo para defender a própria liberdade e com algo mais forte que mísseis e tanques: o amor pela própria pátria”.

Meloni ainda garantiu que Kiev não ficará sozinha e destacou que o mundo livre “está em dívida com as mulheres e os homens ucranianos”.

Já o presidente da Itália, Sergio Mattarella, disse que a agressão russa à Ucrânia era algo que não se via “desde a Segunda Guerra Mundial”. Além disso, ressaltou que a paz “não é feita apenas de acordos entre países, mas também dos sentimentos dos povos”.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo