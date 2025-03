Um ano após enchente, Comissão de Saúde vai a Mimoso do Sul

Um ano após a tragédia da enchente em Mimoso do Sul, que deixou 19 mortos, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa (Ales) realiza na próxima segunda-feira, 24 de março, às 14 horas, audiência pública na Câmara de Vereadores do município do sul do estado. O objetivo é prestar contas sobre os avanços que foram feitos na cidade durante esse tempo, ouvir as demandas da população do que ainda falta fazer e planejar para que no futuro os impactos das chuvas sejam mais contidos.

Fotos da reunião

Durante a reunião extraordinária do colegiado de saúde nesta terça-feira (18), quando foi aprovada a realização da audiência, o presidente do colegiado, Dr. Bruno Resende (União), esclareceu que o evento busca prestar contas dos movimentos feitos por todos os entes, principalmente pelo governo do Estado, na reconstrução não apenas de Mimoso, mas na proteção às vidas e ao patrimônio das cidades atingidas pelas fortes chuvas.

“Foi a maior chuva da nossa história recente. É nosso dever que nós não apenas façamos a reconstrução daquilo que foi destruído, mas que nós possamos nos precaver de futuros eventos climáticos como esse, em Mimoso e nos demais municípios capixabas”, destacou Dr. Bruno Resende.

Estavam presentes na reunião os deputados Zé Preto (PP) e Pablo Muribeca (Republicanos), que votaram a favor da audiência pública. O evento será realizado em conjunto com a Frente Parlamentar de Enfrentamento às Enchentes da Região Sul.

Atuação da Ales

Em março de 2024, 13 municípios da Região Sul do Espírito Santo foram atingidos por fortes chuvas, que deixaram 18 mortos e um desaparecido. Desde então, a Assembleia aprovou diversos projetos para ajudar a reconstruir as cidades.

O presidente Marcelo Santos (União) garantiu celeridade na análise de proposta que alterava regras para liberar recursos do Fundo Estadual da Defesa Civil aos municípios destruídos pelas chuvas.

A Ales se mobilizou ainda em torno de ações para apoiar as vítimas das chuvas. Algumas das medidas propostas foram: mutirão para emitir documento de identidade, desburocratização no acesso ao crédito, auxílio psicológico prioritário e atendimento a animais.

Com o objetivo de garantir ajuda humanitária, deputados participaram de grupo de operações para ajudar as cidades, enquanto a Ales se tornou um posto de arrecadação de doações de alimentos, roupas, água, colchões e outros.

A Ales votou, em regime de urgência, projetos do Executivo para facilitar o acesso a recursos por meio de microcrédito e do Fundo Estadual de Fortalecimento da Economia Capixaba.

O Plenário ainda analisou com celeridade projeto do governo garantindo isenção de IPVA para proprietários de veículos de Mimoso e Apiacá, cujos carros foram atingidos pelas enchentes. Outra matéria garantiu isenção de ICMS para estabelecimentos afetados pela tragédia.

O governo do Estado anunciou pacote de investimentos de aproximadamente R$ 43 milhões para a reconstrução de Mimoso do Sul. Parte dos recursos seria destinada à Defesa Civil Municipal, para a drenagem da Praça de Evento e para o restabelecimento de vias urbanas, rurais e pontes.

Fonte: POLÍTICA ES