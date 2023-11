Ultradireita vence as eleições gerais na Holanda

Reprodução/We are change Geert Wilders já foi condenado por discursos que incitam o ódio e a discriminação

Na última quarta-feira (22), ocorreram as eleições gerais da Holanda, levando a vitória maciça do Partido da Liberdade (PVV), grupo político anti-islâmico e anti- União Europeia liderado pelo ultradireitista Geert Wilders. A partir desta quinta-feira (23), o líder político começa a busca por formar uma coalizão para governar a Holanda.

Wilders é admirador do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, e prometeu que vai suspender as imigrações para o país, reduzir os pagamentos direcionados à União Europeia e lutar para o bloqueio de novos integrantes ao bloco econômico, citando a Ucrânia como exemplo.

Dos 150 assentos no Parlamento, o PVV conquistou 37 cadeiras, sendo o partido com o maior número de representantes. Em segundo lugar está a chapa liderada pelos trabalhistas, com 25 assentos, e o Partido Popular pela Liberdade e Democracia (VVD) aparece em terceiro, com 24 assentos. O VVD é o partido do atual premiê, Mark Rutte, que deixa o cargo.

É esperado que uma coalizão seja realizada entre o PVV, o VVD e o partido centrista NSC, somando assim 81 assentos. Entretanto, isso deverá levar meses para ocorrer, uma vez vista as dificuldades de se negociar, pois todos os partidos que Wilders poderia formar um governo, discordam do discurso ante-União Europeia.

Em um discurso de vitória na noite da última quarta-feira, Wilders disse que está “confiante” de que conseguirá “chegar a um acordo”. “Queremos governar e nós governaremos.”

A vitória do ultradireitista acende um alerta nos líderes pertencentes ao Parlamento Europeu, uma vez que as eleições que acontecerão em junho de 2024 deverão pautar as mesmas ideias que rondaram as eleições na Holanda: imigração, custo de vida e mudanças climáticas.

Wilders é conhecido como o “Trump neerlandês”. Entretanto, sua vitória não garante que ele conseguirá apoio o suficiente para viabilizar o governo. “Convoco os partidos […] Agora temos que buscar acordos entre nós. Os holandeses esperam que o povo possa recuperar seu país e que possamos garantir que o tsunami de solicitantes de asilo e imigração se reduza”, disse o ultradireitista.

Controvérsias

O novo líder holandês disse que é necessário parar de fornecer armamento a Ucrânia, uma vez que o próprio país precisa de armas para, caso necessário, se defender.

“Teremos que encontrar maneiras de estar à altura das esperanças de nossos eleitores, para colocar os holandeses de volta como o número 1”, afirmou no discurso de vitória. “A Holanda voltará a ser dos holandeses, o tsunami de asilo e a imigração serão contidos”.

Virada

A vitória de Wilders nas urnas foi uma surpresa para alguns, uma vez que, inicialmente, os eleitores demonstrassem maior preferência ao Partido do Novo Contrato Social (NSC), uma legenda populista e que foi recém criada. Há três semanas das votações, os índices de filiação à sigla se multiplicou, o que gerou especulações que o líder, Pieter Omtzigt, seria eleito como premiê. Entretanto, a sigla conseguiu atingir apenas o quarto lugar.

