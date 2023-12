Vanessa Tuleski Últimos Mercúrio retrógrado e Lua Nova de 2023: previsões para semana de 10 a 16/12

As previsões da Astrologia para a semana de 10 a 16/12 chegam com a última Lua Nova e o último Mercúrio retrógrado de 2023 ! Será uma lunação cheia de expectativas e emoções, mas com o toque de confusão que a retrogradação do planeta da comunicação traz.

Vem entender o que isso, somado aos demais trânsitos da semana, significa. Antes, confira abaixo o resumo astrológico dos próximos dias:

Até terça-feira (12): Vênus em oposição a Júpiter

Vênus em oposição a Júpiter A partir de terça-feira (12): Sol em quadratura com Netuno

Sol em quadratura com Netuno A partir de terça-feira (12) : Lua Nova

: Lua Nova Quarta-feira (13): início de Mercúrio retrógrado em Capricórnio

início de Mercúrio retrógrado em Capricórnio Até quinta-feira (14): Mercúrio em sextil com Vênus

Mercúrio em sextil com Vênus Toda a semana: Mercúrio em sextil com Saturno e em trígono com Júpiter

A seguir, contamos em detalhes as previsões da Astrologia para a semana de 10 a 16/12 de 2023. Mas você pode ter uma análise mais detalhada sobre a atuação dos trânsitos na sua vida acessando seu Horóscopo Personalizado gratuitamente .

Veja também nosso Guia 2024 e prepare-se para o novo ano!

Previsões da Astrologia para semana de 10 a 16/12

Além da Lua Nova e da retrogradação de Mercúrio, temos o início de um período dominado por Netuno, que seguirá por todo o mês de dezembro. Esses três trânsitos dão o tom deste final de 2023. Vem que te conto o que esperar nesse fio astrológico aqui.

A partir de terça-feira: Sol quadra Netuno

Na terça-feira (12), o Sol começa uma quadratura com Netuno, que vai até terça-feira da semana que vem (19).

Esse é o primeiro de uma sequência de aspectos tensos envolvendo Netuno no mês de dezembro. Isso porque, logo depois do Natal, teremos também Mercúrio e Marte quadrando Netuno.

Já fica o alerta: haverá grande chance de chuvaradas nesse período final de 2023. Desde já, Sol/Netuno pode significar aumento de vulnerabilidade e sensibilidade .

Vale lembrar que o período de festas tem uma ambivalência. Para algumas pessoas, é um momento de alegria e comemoração. Mas não deixa de ser uma época de (re)avaliação do ano – o que fica ainda mais evidente com Mercúrio retrógrado (do qual falaremos a seguir).

Por isso, algumas pessoas ficam sensíveis , seja por estarem frustradas com os resultados do ano, seja por lembrarem de alguém que faleceu ou com quem romperam. Essa será a sensibilidade com que teremos de lidar em função desse aspecto. Veja aqui dicas para lidar com o luto nas festas de fim de ano.

Outra coisa muito netuniana são as alergias. É uma semana delicada para o sistema imunológico . Alergias, viroses e outros problemas de saúde poderão pedir atenção. Para algumas pessoas, há uma baixa de vitalidade e energia.

Para lidar com isso, vale procurar terapias alternativas, meditação ou alguma outra coisa que nos dê suporte . Vai ser necessário buscar uma forma de enfrentar essa hipersensibilidade. Veja a terapia ideal para cada signo aqui!

Reflexões que cada pessoa deve focar

Essa quadratura pode ser mais forte para quem tem o Sol nas Casas 1, 6 e 12 do Mapa Astral (veja se é seu caso aqui) . A Casa 1 está diretamente ligada ao corpo físico. Já as Casas 6 e 12 têm muito a ver com saúde e vulnerabilidade emocional, o que não necessariamente diz respeito a você, pode ser referente a uma pessoa próxima.

Além disso, é preciso observar as expectativas em relação ao tema da Casa por onde o Sol está passando agora. Isso você vê aqui no Horóscopo Personalizado . É só procurar “Sol na Casa…” e então ver neste artigo quais os temas desta Casa que estarão em evidência.

Sobre essa área da vida, reflita:

Como estão minhas expectativas?

Elas estão inflacionadas ou não?

Qual é a régua que estou usando para medir a minha vida?

O que aciona os meus gatilhos de sensibilidade?

Isso tudo é importante, porque uma característica de Netuno pode ser o excesso de fantasia , algo que já acontece, naturalmente, no final do ano. É legal ver filmes de Natal e acompanhar perfis em redes sociais, mas, às vezes, os parâmetros ficam irreais.

Por isso, é necessário escolher o que pode aumentar nossa sensibilidade, pois até isso pode derrubar a nossa imunidade.

Mais do que nunca, a meditação será importante para evitar absorver energias que, muitas vezes, nem são nossas. Veja aqui 10 práticas de meditação guiada que vão te ajudar nesse momento.

A partir de terça-feira: Lua Nova

Na terça-feira (12), começa a última Lua Nova de 2023, cujos efeitos serão sentidos até dia 11 de janeiro 2024, próxima Lua Nova. Você já pode ver aqui o calendário lunar 2024.

Para o Brasil, essa Lua Nova tem um Mapa Astral com o Ascendente em Câncer, que é um signo emocional e regido pela Lua. Como ela está junto ao Sol e ambos em quadratura com Netuno, intensifica a emotividade.

Por um lado, temos um clima de fim de ano alegre, de comemoração e festa. Até porque a oposição de Vênus com Júpiter, que acontece até terça-feira (12), traz esse lado festivo.

Por outro, temos um lado netuniano fantasioso e que pode trazer fatores de ordem maior, como viroses.

Ou seja, será preciso avaliar o que é real e viável para este momento, e o que não é. Isso vale inclusive para o amor, para evitar armadilhas. Afinal, pode ser que tenhamos menos clareza, também devido à retrogradação de Mercúrio.

Talvez seja preciso um certo tempo para tomarmos uma decisão melhor, o que será mais fácil a partir da próxima Lua Nova, em 11/01/2024.

Neste momento, do que em cuidar do seu emocional! Esta será a melhor ideia para o final de 2023 e o início de 2024.

Quarta-feira: início de Mercúrio retrógrado

Na quarta-feira (13), começa a retrogradação de Mercúrio, que só volta a ficar direto no dia 2 de janeiro de 2024. Portanto, Mercúrio retrógrado pegará em cheio o período de festas, viagens, deslocamentos e férias.

Por isso, podemos esperar pequenos atrapalhos no dia a dia, com alguns planos não saindo conforme o esperado. Nas grandes cidades e destinos turísticos, por exemplo, podemos ter problemas com o abastecimento de energia.

Então, vai ser preciso se preparar. Ninguém gostaria de ter Mercúrio retrógrado no final do ano, mas ele estará presente. Diante disso, o que faz a diferença é sabermos disso e nos prepararmos melhor (veja dicas aqui!) .

Bons aspectos de Mercúrio

O lado bom das previsões da Astrologia para a semana de 10 a 16/12 é que Mercúrio está em aspectos interessantes.

Até quinta-feira (14), está em sextil com Vênus, o que favorece conversas, programas legais e happy hours , que têm muito a ver com o final de ano! E, no lado positivo de Mercúrio retrógrado, ele favorece retomar contato com pessoas do passado.

Além disso, Mercúrio também está em bons aspectos com Saturno e Júpiter, se mantendo assim até 22/12. Portanto, se for preciso revisar alguma coisa ou rever processos, algo comum com Mercúrio, estaremos com a cabeça bem afiada e lógica para fazer isso.

É uma boa hora, portanto, para passar um pente fino em todos os assuntos e não deixar pendências para 2024.

Por fim, vale lembrar que Mercúrio retrógrado nos faz retomar estudos. Então, é uma semana com uma alta motivação para estudar.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso “Alimentação e seu Mapa Astral” no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

[email protected]

