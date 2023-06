Últimos dias: jogos para PlayStation têm até 85% de desconto

Unsplash/Teddy Guerrier Jogos para PlayStation estão em promoção

Este é o último final de semana para aproveitar a promoção “Days of Play” , da PlayStation Store, que termina nesta segunda-feira (12). O período de ofertas dá descontos de até 85% em jogos para PS4 e PS5, além de diminuir o preço da assinatura do PlayStation Plus.

São quase 500 jogos e expansões em promoção, com opções para todos os gostos. Os descontos são variados e contemplam games como God of War, FIFA 23, The Last of Us, Gran Turismo e Gotham Knights. Veja mais opções no final da matéria.

Já no que diz respeito à assinatura do PlayStation Plus, o desconto é de 25% durante 12 meses e vale para as três categorias (Deluxe, Extra e Essencial). Tanto membros novos quanto membros atuais podem aproveitar a promoção.

Jogos para PS4 e PS5 em promoção

God of War Ragnarök – PS4 e PS5 – 29% de desconto – R$ 248,42

FIFA 23 Edição Ultimate – PS4 e PS5 – 60% de desconto – R$ 199,56

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – PS4 e PS5 – 60% de desconto – R$ 99,80

Grand Theft Auto V: Edição Premium – PS4 – 34% de desconto – R$ 105,53

The Last of Us Parte I – PS5 – 29% de desconto – R$ 248,42

Horizon Forbidden West – PS4 e PS5 – 43% de desconto – R$ 199,44

Gran Turismo 7 – PS4 – 50% de desconto – R$ 149,95

Gotham Knights – PS5 – 67% de desconto – R$ 115, 49

LEGO Star Wars A Saga Skywalker – PS4 e PS5 – 60% de desconto – R$ 91,99

Stray – PS4 e PS5 – 25% de desconto – R$ 112,12

Assassin’s Creed Valhalla Ragnarök Edition – PS4 e PS5 – 70% de desconto – R$ 143,97

Assassin’s Creed Odyssey – PS4 – 80% de desconto – R$ 39,99

Marvel’s Avengers – PS4 e PS5 – 85% de desconto – R$ 29,92

Far Cry 6 Deluxe Edition – PS4 e PS5 – 75% de desconto – R$ 84,97

Borderlands 3 – PS4 e PS5 – 85% de desconto – R$ 44,98

STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition – PS4 – 75% de desconto – R$ 39,74

Deathloop – PS5 – 75% de desconto – R$ 74,97

