Último dia do ano tem alerta de vendaval e chuvas intensas para todo o ES

O último dia de 2023, domingo (31) será em estado de alerta em todo o Espírito Santo. Há alertas de chuvas intensas, vendavais e ventos costeiros de alta intensidade para todas as cidades do Estado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Estado está na bandeira laranja, de perigo para chuvas intensas e vendaval. Há a previsão de entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas..

Neste sábado (30), houve uma reviravolta no clima em todo o Estado, com nuvens carregadas de chuva que tomaram conta do céu da Grande Vitória. Mas as precipitações ocorreram principalmente no sul do Espírito Santo.

Houve alagamentos em Alegre, além de chuva intensa nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim e Jerônimo Monteiro, que também registraram ruas alagadas durante a tarde de sábado.

Como fica o tempo durante a virada

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a passagem de um sistema frontal pelo oceano irá contribuir para o aumento de nebulosidade em todo o Estado.

Deve chover em alguns momentos do dia na Grande Vitória e nas regiões Sul e Serrana. Nas demais áreas do Estado, a chuva acontece a noite. A temperatura deve cair em todo o Espírito Santo.