Último adeus a Preta Gil será no Rio de janeiro, sua cidade natal: ‘Brasil em luto’

A cerimônia de despedida de Preta Gil, que morreu no domingo (20), aos 50 anos, nos EUA, onde fazia um tratamento experimental contra o câncer, será no Rio de Janeiro, segundo o RJTV, da Globo.

De acordo com Mariana Gross, apresentadora do telejornal local, a data ainda não foi definida. A equipe do jornal teria entrado em contato com a família da cantora para obter informações.