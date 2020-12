Ultimate Gray + Illuminating as cores do ano 2021 segundo a Pantone

Na quarta-feira dia 09 de Dezembro, o Instituto Pantone – maior centro de pesquisa de cores do mundo – divulgou as tonalidades que irão nortear o mercado no próximo ano. Cinza Ultimate Gray + Amarelo Illuminating foram as cores escolhidas pelos especialistas.

Segundo o Instituto, as duas cores escolhidas para o ano 2021 se complementam: o cinza traz praticidade, solitude e firmeza enquanto o amarelo reluz o sol, traz otimismo, força e positividade.

Durante o ano de 2020 muitos tiveram que se reconstruir e se reinventar, sem perder a esperança e a fé. Sair da zona de conforto pode ter trazido medo e inseguranças, porém todas as mudanças promoveram ensinamentos e força para seguir os sonhos e propósitos.

As cores cinza e amarela trazem para 2021 todas as questões aprendidas em 2020, para que a humanidade não esqueça: a importância de ser quem se é, ter as bases morais intactas e lutar pelo que é justo: pautas sociais, aceitação da beleza real, sustentabilidade e responsabilidade são temas que foram trazidos à luz.

“A união do resiliente Ultimate Gray com o amarelo vibrante Illuminating expressa uma mensagem de positividade apoiada pela força moral. Prático e sólido como uma rocha, ao mesmo tempo caloroso e otimista, esta é uma união de cores que nos passa resiliência e esperança. Precisamos nos sentir encorajados; isso é essencial para o espírito humano.”

– Leatrice Eiseman, Diretora executiva da Pantone Colors Institute.

Mas como a escolha da cor do ano irá impactar minha vida?

O estudo da Cor do Ano pela Pantone, analisa o comportamento social para identificar as macro e micro tendências que irão guiar o mercado nos próximos anos e elege uma determinada nuance que irá ter destaque em produtos de moda e decoração, identidade visual, editorial, beleza e muito mais. Todos os lugares que o CInza Ultimate Gray e o Amarelo Illuminating aparecerem irão carregar todos esses estudos e significados.

Inspire-se agora mesmo com as novas cores do ano Ultimate Gray e o Amarelo Illuminating !

Look

Para trazer as novas tonalidades do ano no seu visual é bem simples, a proposta é inserir os elementos certos para as ocasiões certas. No look trabalho opte pelo terninho cinza e combine com detalhes em amarelo, como a bolsa ou o calçado.

Já no dia a dia, as estampas que unem os dois tons são perfeitas! Outra dica é apostar em saias e vestidos amarelos, combinados com os acessórios: rasteirinhas, mix de anéis prata, cintos e bolsas. O importante é iluminar o look do dia e brilhar como o sol!

Decoração

A decoração também ganha novos ares! Paredes de cimento queimado recebem um toque colorido para elevar o astral do lar. Detalhes como quadros, vasos, tapetes ou objetos decorativos no tom amarelo também são ótimas escolhas.

Caso o seu sofá seja cinza, as almofadas podem trazer um ponto de cor, porém se sua casa não possuir nenhuma dessas cores, experimente trazer pequenos elementos combinados: jogo de cama amarelo e cinza, quadros com ambas as cores ou até mesmo pratos, xícaras, canecas vão acrescentar um toque de estilo na sua casa em 202.

O Cinza Ultimate Gray + Amarelo Illuminating são as cores de 2021 e trazem para nós um contraponto entre a segurança, otimismo, esperança e positividade nas oportunidades que a vida nos traz. Gostou das novas cores do ano escolhidas pela Pantone? Conta para a gente a sua opinião!