Última temporada de “Jane the Virgin” na Netflix já deixa fãs saudosos

Bruna Marquezine finalmente resolveu dar fim aos boatos de ter sido a pivô do fim do relacionamento de Tiago Iorc e Isabelle Drummond. Na época, os fãs do agora ex-casal suspeitavam do envolvimento de Bruna na separação após o lançamento do clipe “Eu Amei te Ver”, o qual atriz estrelou ao lado do cantor. Em resposta a um seguidor, Bruna contou que de fato viveu um affair com Tiago, mas tempos depois do fim do namoro dele com a atriz.

Reprodução/Youtube Bruna Marquezine gravou o clipe de “Eu Amei te Ver” com Tiago Iorc

“Fiquei com o Tiago sim, mas meses depois dele e Isabelle terminarem. Não ficamos na época do clipe. Inclusive, no dia da gravação, Felipe, que ainda trabalhava com Tiago na época, comentou comigo no carro que os dois não gostavam de misturar vida pessoal e trabalho e por isso a iniciativa de chamar uma atriz pra fazer o clipe e eu adorava o álbum do Tiago e aceitei como admiradora do trabalho dele. Tenho e-mail do Gabriel Simas me dizendo que Tiago e a Isabelle chegaram juntos no meu nome”, contou Bruna.

