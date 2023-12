Última rodada do Brasileirão terá briga em todas as posições da tabela

A rodada final do Brasileirão terá nove jogos acontecendo simultaneamente às 21h30 da próxima quarta-feira (6/12)

A última rodada do Brasileirão promete fortes emoções e briga em todas as posições da tabela. Em um dos campeonatos mais disputados do último ano, sete dos 10 jogos da rodada final contarão com disputas importantes na parte de cima e de baixo da tabela. Com exceção à partida entre América-MG e Goiás, todos os jogos da rodada acontecerão simultaneamente, às 21h30, na próxima quarta-feira (6/12).

Entre brigas pelo título, vagas no G-4 e na Copa Sul-Americana e lutas contra o rebaixamento, nove times vão para a última rodada com uma pretensão à vista e decisões cruciais no rumo da próxima temporada do futebol brasileiro. Confira o que vale para os times na última rodada do Campeonato Brasileiro:

Cruzeiro x Palmeiras

No Mineirão, o Cruzeiro recebe o líder Palmeiras, que precisa da vitória para garantir o título de campeão brasileiro sem passar sufoco e depender de outros resultados. Do outro lado, o Cabuloso, que já se livrou do rebaixamento, briga por uma vaga na Copa Sul-Americana no ano em que subiu de divisão.

Bahia x Atlético MG

Bahia e Atlético-MG fazem o segundo jogo que vale tanto para o mandante quanto para o visitante. Enquanto o Galo viaja à Bahia sonhando com o título e em busca da vitória para garantir a sua vaga no G-4, o Tricolor de Aço espera contar coma força da sua torcida, na Arena Fonte Nova, para conquistar os três pontos e fugir do rebaixamento na rodada final.

Vasco x Bragantino

Fora da briga pelo G-4 e com vaga garantida na Libertadores, o Bragantino vai ao estádio de São Januário sem pretensões, para cumprir tabela. Já o Vasco, depende da vitória para escapar, de vez, de uma possível ida à segunda divisão. Com apenas um ponto de diferença entre o Cruzmaltino e primeiro time na zona da degola, Bahia, o carioca depende de uma vitória para se manter na Série A no próximo ano.

Internacional x Botafogo

Fora de casa, o Glorioso encontra um Internacional garantido na Sul-Americana e sem chances de vaga na Libertadores, e espera contar com o desinteresse do Colorado na última rodada para confirmar uma vaga direta na Libertadores. Líder da competição por 31 rodadas, o Botafogo deixou o título escapar e quer garantir, pelo menos, um lugar dentro do G-4.

São Paulo x Flamengo

O Flamengo esteve próximo do título de campeão do Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas, mas viu as suas chances praticamente sumirem após a derrota para o Galo na 36ª rodada. Agora, o time carioca vai ao Morumbi para confirmar o seu lugar no G-4 e a vaga direta na Libertadores de 2024. Já o São Paulo vai sem expectativas para a partida, com lugar garantido na competição continental devido a vitória da Copa do Brasil.

Fluminense x Grêmio

Campeão da Copa Libertadores de 2023, o Fluminense não tem mais pelo que brigar no Campeonato Brasileiro, mas encontra um Grêmio que depende do resultado na última rodada para conquistar a classificação direta a uma vaga na próxima Libertadores da América. Em preparação para o Mundial de Clubes, o Tricolor carioca joga contra o Tricolor gaúcho em jogo que vale confirmação do Grêmio no G-4 do Brasileirão.

Santos x Fortaleza

Confirmado na Copa Sul-Americana de 2024, o Fortaleza encontra um Santos desesperado na última rodada. Na Vila Belmiro, o Peixe joga pela sua vida em partida que pode definir a sua permanência na Série A de 2024, e precisa da vitória se não quiser depender dos resultados de Bahia e Vasco para confirmar que venceu a luta contra o rebaixamento nesta temporada.